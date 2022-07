Celebra AMLO llamado de la Iglesia a construir la paz; pide se incluya al narco

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró el pronunciamiento de la iglesia católica mexicana al pedir construir la paz ante la ola d violencia que afecta a gran parte del país.

Desde su conferencia matutina, AMLO indicó que no bastaba con rezar para traer la paz al territorio, pero ayudaba, por lo que reconocía el nuevo posicionamiento de los religiosos.

“Celebro el comunicado de la Iglesia católica y de los jesuitas porque están hablando, en su comunicado, de ayudar para que, entre todos, construyamos la paz. Es otro tono”, dijo en su conferencia matutina, “no basta rezar, pero ayuda y yo celebro este documento porque, en mis tiempos de opositor hace décadas, conocí y tuve relación con sacerdotes progresistas”, agregó.

Debe incluir a criminales

- ¿Se debe incluir al narcotráfico en el acuerdo?, se le cuestionó sobre las medidas establecidas por la iglesia.

"Sí, también", respondió.

"Ellos plantean que se debe de tratar aún a estas personas como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud, esto es muy importante, porque es el perdón (...) Yo no estoy diciendo de la negociación y nosotros no tenemos ninguna negociación, eso es otra cosa (...) Ya estaba escuchando otras voces, ya no puedo decir hitlerianas, pero fascistoides, de eliminar, la ley del talión, el que a hierro mata a hierro muere, y eso no tiene que ver con el comportamiento de las iglesias ni de ninguna persona con buenos sentimientos.

"Entender que todos los seres humanos nacemos buenos, no somos malos por naturaleza, son las circunstancias que llevan a unos a las conductas antisociales y la paz es fruto de la justicia, no es el exterminio ni la guerra, me gustó mucho ese planteamiento", dijo.

En conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que no basta rezar para construir la paz, pero ayuda.

“Estoy hablando nada más de una postura que me gustó mucho, que la celebro, de la iglesia mexicana y de la orden de los jesuitas. La construcción de la paz requiere de muchas acciones, tiene que ver con lograr una sociedad mejor, el combate a la pobreza, el combate a la desigualdad, a la corrupción, a la impunidad, muchas cosas, muchas, ayer recordaba yo una canción que me gustaba, es, se llama, es de los Guaraguao, es de mis tiempos, se decía, dice así más o menos, no basta rezar, no, no basta rezar para construir la paz, sí, no basta rezar, pero ayuda, ayuda".