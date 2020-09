Celebra Marko Cortés regreso de Anaya a la vida pública: "vamos unidos y fuertes"

Ciudad de México.-El regreso del excandidato a la Presidencia de México, Ricardo Anaya al escenario político es celebrado por la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) a través de Marko Cortés, a quien le dijo que todos los liderazgos del blanquiazul son indispensables y a partir de este momento asegura que trabajarán "unidos y fuertes" para defender a México en vísperas de las elecciones federales de 2021.

Por la mañana,el también exdirigente del Acción Nacional a través de las redes sociales publicó un video en Facebook, en el cual se escucha un mensaje que refiere a su regreso a la vida pública tras el trago amargo que dejaron las elecciones de 2018, que perdió ante el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

El líder nacional del PAN muestra entusiasmo por volver a ver a Anaya en la actividad política nacional y le dice "¡Enhorabuena mi estimado @RicardoAnayaC! Cómo te lo dije hace más de un año, todos los liderazgos son indispensables" y destaca "más aún tú que fuiste candidato presidencial”.

Agrega que "Vamos #UnidosYFuertes para defender a México. Somos #AcciónPorMéxico", le responde Cortés a Anaya en su cuenta de Twitter.

En el video Anaya da sus motivos de por qué se alejo de la política y dice lo siguiente: "Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Pero la misma razón que me llevó a alejarme ahora me trae de regreso. Y eso me lleva a hablar del presente, porque frente a los enormes problemas que se están acumulando y ante la falta de soluciones, creo que lo correcto es estar presente".

Anaya no perdió la oportunidad en su retorno a la vida pública de realizar una crítica al presidente López Obrador y manifiesta: "Y es que el desastre con el gobierno de López Obrador es evidente. Ve la economía: aún antes de la pandemia del coronavirus México tuvo su peor desempeño en una década; la inseguridad: el número de homicidios, con datos del propio gobierno, es el más alto desde que existen registros, hace más de 20 años".

Ricardo Anaya dice que regresa a la vida pública por el desastre en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. | Reforma

Además se refirió al tema de la corrupción que ha sido uno de los ejes principales del Gobierno Federal y manifestó que el Gobierno de México dice que no tolera la corrupción, pero advierte que hay (corrupción) en el círculo cercano al propio mandatario mexicano.

Es importante recordar que el pasado 18 de septiembre, el juez Quinto de Distrito en materia Civil en la Ciudad de México frenó y desechó la demanda que el ex candidato a la presidencia Ricardo Anaya presentó contra el extitular de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya. La razón, se debe a el juez dijo no tener la autoridad competente para conocer del reclamo de Anaya contra Lozoya y pidió notificar personalmente al panista para que tramite su demanda ante la autoridad que competa, es decir, ante un juez civil local.

La demanda obedece a la presunta declaración de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), que asegura que la primera semana de agosto de 2014 se le entregó al entonces diputado panista, Ricardo Anaya Cortés, la cantidad de 6 millones 800 mil pesos, como parte de un apoyo para impulsar sus aspiraciones políticas que en ese tiempo eran para ser gobernador de Querétaro.

Una copia de la declaración de Lozoya señala que el origen de esos recursos económicos provenían de la constructora brasileña Odebrecht. La entrega de ese dinero fue como parte de las instrucciones que giró el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray hacia Lozoya.

De acuerdo al exintegrante del Gabinete de Peña Nieto que está por escrito en la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), la entrega fue realizada por un militar del Estado Mayor de nombre Norberto Gallardo, quien como jefe de sus escoltas, tuvo la encomienda de llevar el dinero y que fuera puesto a disposición del enlace que señaló Anaya Cortés, operación que se realizó en el estacionamiento de la Cámara de Diputados.