Celebra PRI con vendedoras por catálogo eliminación de impuesto

Ciudad de México.-Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional, afirmó que, para el PRI, “primero México y las familias mexicanas”, por lo que en la nueva etapa del instituto político “le damos voz a quienes no tenían voz, y escuchamos a todos”, y por eso se encabezó la lucha para evitar que se creara un impuesto a las mujeres que obtienen ingresos para sostener a sus familias con las ventas por catálogo.

Argumentó que el PRI tiene un enorme compromiso con las mujeres, y destacó que el pueblo de México es un pueblo trabajador, echado para adelante, y “hoy, queremos certeza, certidumbre, que haya buena salud, buena educación, y seguridad”.

En un encuentro con mujeres que se dedican a esa actividad, celebrado en la sede nacional del partido, ratificó que el PRI será un partido firme, crítico, combativo y constructivo, porque “siempre estamos por el respeto, por convocar al diálogo y por respetar a las instituciones, por construir lo mejor para México”.

Expresó que las mujeres y los hombres que obtienen un ingreso adicional o que sostienen a sus familias con las ventas por catálogo, cuentan con el apoyo y el respaldo del PRI. “Cuando trabajamos juntos y en equipo, no se permitió que se pusiera este impuesto. Y eso es porque levantaron la voz”, argumentó.

Las mujeres que realizan ventas por catálogo celebraron en la sede nacional del PRI que no se creará un nuevo impuesto. | Cortesía

Por eso, agregó Alejandro Moreno, “en el PRI les damos voz y escuchamos a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos mayores, a nuestros hermanos indígenas, a todos, porque éste es un partido moderno, digital, tecnológico”.

Expresó: “Queremos decirles que estamos impulsando una nueva etapa en el PRI. Comparto con ustedes que yo soy como ustedes. Yo no tuve ni papá rico ni papá político. Me costó mucho avanzar en la política. Preparación, sacrificio, luchar todos los días. Por eso me identifico con el trabajo de ustedes”.

Ante decenas de mujeres que acudiero con sus hijos, Alejandro Moreno dijo que el PRI será firme y combativo. | Cortesía

Al final del día, aseveró, lo más importante es tener voluntad inquebrantable, convicción, carácter y orgullo para salir adelante, expuso, al considerar que las mujeres son las más honestas, emprendedoras, luchadoras y, además, son el pilar fundamental de la sociedad.

Por su parte, la Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), Montserrat Arcos Velázquez, reiteró a Alejandro Moreno la solidaridad y el apoyo de las mujeres priistas, por su pelea por los derechos femeninos, logrando quitar de la Ley de Ingresos una propuesta que buscaba afectar el esfuerzo de las trabajadoras, con un impuesto que no tenía sentido. “Ya basta de castigar a las mujeres en nuestro país; ya basta que este gobierno las haga menos”, expresó.

Alejandro Moreno dijo que las mujeres tendrán un PRI combativo y que abanderará causas sociales. | Cortesía

En tanto, la diputada federal Cynthia López Castro, Secretaria General del ONMPRI, sostuvo que hoy lidera al partido un Presidente distinto, con una nueva visión, que creyó desde el principio en la lucha contra el impuesto a la venta por catálogo, “que nos iba a hacer mucho daño y perjudicaría a las mujeres que buscan llevar un poco de dinero a sus casas. Alejandro Moreno encabeza un PRI combativo, que no se deja y abandera nuestras causas”, puntualizó.

A su vez, las señoras Verónica Herrera Holguín, Oralia Salazar López, Graciela Ramírez y Gabriela Rodríguez Murillo, dieron a conocer que con los ingresos que tienen con las ventas por catálogo, de ropa, zapatos, perfumes, joyería y artículos para el hogar, han logrado sacar adelante a sus familias, por lo que se sumaron a la lucha en contra del gravamen que quiso imponerles el gobierno federal, a través de la propuesta de Ley de Ingresos para el 2020 y que los diputados priistas, con argumentos, impidieron que prosperara en el Congreso de la Unión.