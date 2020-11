Celebra Ricardo Monreal decisión de gobierno de EE UU en caso Salvador Cienfuegos

México.- Celebra el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal la decisión tomada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que permitirá que el ex titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, sea juzgado por autoridades mexicanas.

Durante la tarde de el día de ayer, el senador Ricardo Monreal destacó el hecho de que el Departamento de Justicia de la nación estadounidense (Justice Departament) haya dejado en manos de las leyes mexicanas el juicio contra Salvador Cienfuegos, ya que es "señal de la confianza del Gobierno de ese país" en las instituciones de México y, a su vez, una distinción de este hacia la Fiscalía General de la República.

La decisión del Departamento de Justicia de EUA de permitir que el Gral. Salvador Cienfuegos sea investigado en México, según las leyes de la nación, es señal de la confianza del Gobierno de ese país en nuestras instituciones, y un reconocimiento al proceder de la @FGRMexico — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 18, 2020

En relación a esto, unos minutos antes el funcionario público había twitteado que las únicas vías para logra combatir realmente a la impunidad en ambas naciones eran el respeto a la soberanía y el apego a "las prácticas de transparencia en la relación bilateral con los EUA".

Por otro lado, Monreal subió una foto con el Presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, con la cual se intuye que ambos servidores públicos limaron las asperezas que se habían dado entre ellos a raíz de la contienda entre Muñoz Ledo y Mario Delgado por la presidencia de Morena. "Cuando la lucidez y el compromiso social te acompañan a lo largo de tu vida, debemos reconocerlo", escribió Monreal en la fotografía donde aparece abrazado al político de 87 años.

Otros funcionarios que se han pronunciado en caso Salvador Cienfuegos

Cabe mencionar que el presidente de la Junta de Coordinación Política, no ha sido el único en pronunciar respecto a la liberación del ex comandante Salvador Cienfuegos. En la mañanera el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, había destacado que las autoridades judiciales en Estados Unidos, concretamente el Fiscal General de Estado Unidos, Bill Barr, demostraron tener entera confianza en las instituciones mexicanas al permitir que el caso del ex titular de la Defensa Nacional fuera juzgado en territorio nacional.

En esta misma ocasión, Ebrard aclaró que Salvador Cienfuegos sería repatriado completamente en libertad y no extraditado como se podría especular, ya que las autoridades judiciales en México aún no están llevando a cabo investigaciones en este sentido, por lo tanto no se ha girado ninguna orden de aprehensión contra el ex servidor público.

Por su parte, otro de los servidores públicos que se pronunciaron en relación al caso de Cienfuegos, fue el presidente de Morena, Mario Delgado, quien retwitteó un tweet de Marcelo Ebrard en el que este último verificaba que el ex funcionario iba a ser remitido a México para ser juzgado. Delgado escribió "la diplomacia tiene sus tiempos, sus equilibrios y sus formas. Hoy presenciamos una clase magistral en esa materia".

La diplomacia tiene sus tiempos, sus equilibrios y sus formas. Hoy presenciamos una clase magistral en esa materia. Como mexicanos debemos congratularnos por la labor del @GobiernoMX y de nuestro servicio diplomático en el caso del general Cienfuegos.���� https://t.co/CCjoV9dPZt — Mario Delgado (@mario_delgado) November 18, 2020

El presidente de Morena recalcó que los mexicanos debían estar orgullosos de la labor del Gobierno de López Obrador y, concretamente, del servicio diplomático que logró traer a Cienfuegos de vuelta a México.



El caso Salvador Cienfuegos

El ex general Salvador Cienfuegos fue arrestado el pasado 15 de octubre cuando se encontraba en la ciudad de Los Ángeles, California. La orden de arresto había sido emitida por la Drug Enforcement Administration (DEA). Todo este proceso se llevó a cabo sin notificar ni proporcionar información en ningún momento a México. Al ex funcionario mexicano se le acusaba, entre otros delitos, de tener nexos con el narcotráfico.

El día de ayer, en un giro de hechos completamente inesperado, se informó que Cienfuegos sería puesto en libertad en Estados Unidos y trasladado a México en donde las autoridades en la metería se encargarían de llevar acabo las investigaciones y los juicios que consideraran pertinentes contra el ex titular de la Defensa Nacional.