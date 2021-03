Celebran en Ahome el 92 aniversario del PRI

Los Mochis, Sinaloa.- Con la firma convicción de que no hay mejor lucha que la que no se hace por ayudar a los demás, esta mañana, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Ahome, celebraron el 92 aniversario de su fundación.

En una ceremonia César Emiliano Gerardo, presidente del Comité Municipal del PRI en Ahome se dijo contento de poder compartir este día con la familia que conforman este partido invitándolos a trabajar doblemente pues dijo, a diferencia de otros procesos electorales, en esta ocasión, no se podrán hacer reuniones masivas para invitar al voto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Hay mucho que celebrar el día de hoy, tenemos un partido fuerte, con la estructura más grande y mejor capacitada. Creo que toda esta energía que sentimos el día de hoy, debemos sacarla adelante a apartir del día 4 de abril para luchar por nuestros candidatos, para rescatar el municipio de Ahome, para sacarlo del hoyo en el que está. El mejor regalo que le podemos dar al partido es el compromiso de cada uno y decirle a nuestra gente que salga a trabajar con todo, a tocar las puertas porque nuestros candidatos no podrán tener esa oportunidad”, abundo.

Leer más: Marco Osuna festeja en Ahome el aniversario 92 del PRI

Mientras tanto, Carlos Corona, delegado estatal del PRI felicitó a todo el priísmo de Ahome haciendo alusión a que a pesar de los resultados del 2018, hoy están más fuertes que nunca.

“Nuestro partido le ha dado vida no sólo a las instituciones del país, no se pudiera entender nuestro país actual sin la intervención del PRI. Hemos demostrado no sólo ser un partido de instituciones, que le da cauce a los sentimientos de la nación, sino somos un partido responsable con la ciudadanía, que mira hacía adelante, que tiene una visualización presente pero también del futuro”, mencionó.

Los priistas celebraron en el Comité Municipal del partido. Foto: Jorge Cota/ Debate

Cabe mencionar que en este evento estuvieron presentes el candidato a la alcaldía, Marco Antonio Osuna, como a las diferentes diputaciones, líderes de sectores y organizaciones, ex presidentes municipales y de partidos así como regidores del Cabildo ahomense.

Los priistas refrendaron su unión en el evento. Foto: Jorge Cota/ Debate