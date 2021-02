Celebridades mexicanas tienen derecho a votar y ser votadas: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador opinó que tanto luchadores, artistas, ex miss universo, deportistas y toda clase de celebridades mexicanas, tienen el derecho de participar en la contienda de los puestos públicos en México, luego de que en semanas pasadas algunos cuantos de los famosos mexicanos se hayan sumado a la militancia de diversos partidos políticos.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que todo aquel ciudadano, no importando si en tiempo pasado o presente se haya dedicado al mundo del espectáculo, de los deportes o la belleza, todos están en su derecho a "votar y ser votados" tal y como lo establece la Constitución mexicana.

Tienen todo el derecho, es legítimo y es legal. De acuerdo a la Constitución, tenemos el derecho a votar y ser votados, es un derecho ciudadano, enfatizó.

El mandatario federal hizo hincapié en la legitimidad y legalidad de que cualquier mexicano en cualquier asociación partidista pueda ser lanzado para luchar por un puesto público en los comicios electorales.

En cuanto a la probable falta de experiencia que pueden tener algunas de estas celebridades que se han dedicado a un mundo alejado del servicio público, el ejecutivo señaló que se debe de evitar desacreditar a buenas y a primeras, de ahí que recomendara que lo mejor era dejar al juicio y reflexión de la ciudadanía a quiénes votará el domingo 6 de junio. En este tenor, López Obrador destacó que no se piense que "el pueblo es menor de edad", puesto que este no necesita ningún tipo de "tutela" que lo guie para que decida qué personajes lo gobernarán en los años siguientes.

Ya entrado en materia, el mandatario aprovechó para criticar la postura de aquellos a los que todavía no entienden que cualquier persona goza del pleno derecho de ser postulado para un cargo político del mismo modo que lo tienen los demás ciudadanos de decidir con plena libertad si lo votan o no. El titular del ejecutivo reprobó a los individuos de pensamiento conservador para quienes, mencionó, el pueblo no existe ni cuenta.

Recalcó que con su gobierno se están viviendo tiempos diferentes a los del pasado, de ahí que quepa la posibilidad de que sean abanderados artistas, deportistas, obreros y campesinos, puesto que en Morena, su partido, hay lugar para todos.

El presidente recordó que el Movimiento de Regeneración Nacional echó mano de una "tómbola" para escoger a quienes serían sus diputados federales en el pasado año del 2015, procesos electorales en los que Morena alcanzó el 8% de la votación, cifra con la que se colocaría como la cuarta fuerza política de la nación.

López Obrador rememoró todas las criticas que se hicieron hacia el partido que él fundó cuando se anunció que se elegirían a los representantes políticos mediante sorteos y rifas, subrayando que en aquel tiempo sus opositores criticaban que postularan a personas indígenas o dedicadas al magisterio, porque argumentaban que se "venderían", no obstante, el mandatario destacó que le consta que tales acciones no pasaron.