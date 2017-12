Cencos advierte riesgos por Ley de Seguridad Interior

México.- Hoy, a las 12:00 horas, 46 senadores de la República analizarán la Ley de Seguridad Interior que en días pasados fue aprobada por los diputados.

Al darle luz verde en el Legislativo, esta ley daría mayores facultades a las Fuerzas Armadas para que se mantengan en labores de vigilancia en las calles, lo que ha generado la confrontación de organismos civiles y diputados federales, ya que los puntos citados en la ley son vistos por los organismos como violatorios a los derechos humanos, como la intervención telefónica de personas que así lo considere la Armada y la Marina.

El senado de la república en sesiones.

Ixchel Cisneros Soltero, directora del consejo del Centro Nacional de Comunicación (Cencos), asegura que los diputados no respetaron las opiniones de los organismos sociales que se oponían a la aprobación de la ley: «No hay una organización civil en el país que haya avalado la ley.

Más de 250 organizaciones de la sociedad mexicana firmamos un documento en el que se le decía a los diputados que no era una buena idea aprobar ley.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos mostró su negativa, y la Organización de Estados Americanos les señalaron a los legisladores que esta ley iba en contra de todo lo que se piensa internacional sobre seguridad y los militares; aun así la aprobaron», señaló Cisneros.

Un peligro



Cisneros Soltero señala que de aceptarse la Ley de Seguridad Interior, la sociedad tendría que estar preocupada, ya que el Ejecutivo será quien valore los acontecimientos como violentos o no violentos:

«La ley dice en uno de sus artículos que las Fuerzas Armadas no actuarán contra manifestaciones que se consideren pacíficas, pero será el presidente quien valore a su criterio lo que es o no pacífico. Justo esta ley está plagada de estas cosas ambiguas que nos tendrá como ciudadanos a la espera de los criterios del Ejecutivo. Los militares y los marinos tendrán la facultada de detenerte en la calle, situación que es grave, ya que el Ejército está preparado para la guerra y no la prevención. Hay países en los que la actuación del gobierno en las calles no está permitida, si no que está penado», declaró Cisneros.

Militares en un evento cívico.

La activista dijo también que pereciera que el Legislativo busca debilitar a las policías y darle sus funciones al Ejército.

