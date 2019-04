Cesa Querétaro a Secretario de Trabajo

Ciudad de México.- Por presunta corrupción y realizar amenazas de muerte, el Secretario del Trabajo de Querétaro, José Luis Aguilera Rico, fue cesado de su cargo este viernes por el Gobernador Francisco Domínguez Servién.

La dimisión del funcionario ocurrió tras la revelación de dos videos, donde éste aparece asumiendo que recibió 100 mil pesos como soborno por un cambio de nota en el Sindicato de Transportistas Astrac.

Como soy contundente, hoy lo que lastima a la población es este tema que hoy se ventila, dijo el Mandatario panista este lunes.

"Desde muy temprano le pedí a José Luis Aguilera separarse del cargo de la Secretaría del Trabajo, él tendrá su derecho a defenderse como más le convenga".

La denuncia pública la realizó Cecilia Ojeda Elizalde, dirigente de Astrac, quien aparece platicando en dos videograbaciones con Aguilera Rico.

Además, Cecilia Ojeda también aseguró que ella, y su hermano Noé Ojeda, líder nacional de Astrac, fueron amenazados de muerte.

Ahora, yo mi dinero no tengo ningún problema, te doy al rato los cien mil pesos, le dice Aguilera Rico a la denunciante en uno de los videos.

"A mí me vale madres si me graban o no me graban. Yo pierdo mucho dinero siendo secretario. Gano más dinero afuera que aquí. Así de fácil. Yo sé que ustedes también me tienen grabado y ese no era (inaudible)", expresa posteriormente en la misma plática.

El Gobernador Domínguez Servién explicó que, además de la renuncia, la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría estatal comenzarán una investigación por estas acusaciones.

Nadie por encima de la ley, y desde muy temprano actué", aseveró, "esto es para que si alguien se atreve, ponga sus barbas a remojar

José Luis Aguilera Rico llegó a la Secretaría del Trabajo desde octubre de 2015, y según reportes locales, había sido acusado en otras ocasiones por actos de corrupción en la dependencia.