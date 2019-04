César Duarte exige al PRI no ser expulsado; apela a su inocencia

México.-En un escrito entregado en las oficinas del Partido Revolucionario Institucional, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte exigió no ser expulsado de este instituto político, debido a que se debe de presumir su inocencia al no estar sentenciado por ningún delito.

El documento fue llevado por el representante legal de Duarte, Ricardo Sánchez Reyes Retana, en donde acudió por el priista para realizar las gestiones legales ante la Comisión de Justicia Partidaria del PRI.

Con base a la información publicada en la Ciudad de México, el ex gobernador recurre al principio de presunción de inocencia, que debe de ser un fundamento para evitar una acción en su contra, ante la no existencia de una condena hacia su persona por presuntos actos de corrupción.

César Duarte insiste en permanecer dentro de la militancia priista, y que no existen causales que motiven su expulsión.

El ex gobernador de Chihuahua insiste en la presunción de inocencia ante el PRI. | Reforma

La entrega del documento obedece a que por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJE), ordenó a la Comisión de Justicia Partidaria del PRI reabrir el caso de ex gobernador de Chihuahua, respecto a su expulsión del tricolor.