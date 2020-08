César Duarte tendría 22 casas en Estados Unidos que la Fiscalía mexicana desconoce

México.- César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, acusado de proteger al narcotráfico, malversación agravada, conspiración agravada y delitos electorales, se encuentra presa en Miami desde el pasado 8 de julio, y permanecerá ahí mínimo hasta el 31 de agosto, día en que se llevará a cabo su siguiente audiencia.

A pesar de que el gobierno mexicano pedirá su extradición para juzgarlo en el estado que anteriormente gobernara, Jesús Esquivel, en el semanario Proceso aseguró que La fiscalía de Chihuahua, que dirige la investigación, tiene datos equivocados que podrían comprometer el correcto desarrollo del juicio.

Según el comounicador su fuente es un investigador privado que descubrió una red de propiedades vinculadas al exfuncionario. Según la supuesta evidencia presentada hay 22 inmuebles que Duarte compró con dinero público y la ayuda de prestanombres, mismos que el gobierno del estado norteño desconoce.

La persona que fungió como fuente decidió permanecer en el anonimato por cuestiones contractuales, y aseguró que las propiedades investigadas por la Fiscalía no están ligadas con el ahora preso en Miami.

Las residencias están ubicadas en su mayooría en El Paso, Texas, y algunas en Nuevo México, en zonas de clase media alta, cuyo valor aproximado suma 6 millones de dólares. Del total, 21 fueron adquiridas durante el mandato de Duarte en Chihuahua (2010-2016).

La investigación es supuestamente el resultado de un año de trabajo, por lo que de ser cierto, las autoridades deberán pisar el acelerador para ponerse al corriente en la complicada red de individuos ligados a Duarte, en su mayoría prestanombres.

Esquivel detalló para Aristegui En Vivo que recibió una llamada de alguien que posteriormente le enviaría los documentos con la investigación.

Hace poco recibo una llamada y alguien me dice: usted fue a tocar las puertas equivocadas de las casas que supuestamente eran de César Duarte. Me envió después de la plática los documentos de la investigación que esta persona había realizado, se trata de un investigador privado que contrató gente que él me describió como gente comprometida con exponer la corrupción de César Duarte”, dijo.