¿Chapulín? Surgen críticas contra Manuel Espina por unirse a Morena para buscar gubernatura de Durango

Sobre su salida del PAN, el aspirante a la gubernatura de Durango ha asegurado que no renunció al partido, sino que el entonces presidente Felipe Calderón ordenó su expulsión por su "exceso de libertad de expresión" al reclamarle algunas decisiones de su gobierno.

"Cuando gustes darme la cara y debatimos. Te doy la oportunidad de demostrar lo que afirmas de mi. Prepárate para que no hagas el ridículo. La corrupción está de tu lado, no del mío. Eres militante de un partido sinónimo de corrupción. Ponle fecha", escribió.

El expanista no se quedó callado y retó a Triana a un debate para demostrar sus afirmaciones contra él, tras lo cual le reprochó militar en un partido "sinónimo de corrupción".

"Tu corta visión me anima a seguir proponiendo que por encima de respetables posiciones ideológicas, hay que privilegiar coincidencias en la visión del país que queremos. En esa visión coincido con @lopezobrador_ Vamos con la #4T Te invito", respondió.

El expanista no tardó en responder al periodista, asegurando que está dispuesto a "privilegiar coincidencias en la visión" del México que queremos por encima de ideologías, reiterando su respaldo a AMLO y la Cuarta Transformación.

Durango.- Luego de que Manuel Espino Barrientos anunció que buscará la candidatura de Morena para gobernador de Durango, por lo que abandonó al PAN y su cargo como comisionado de Servicio de Protección Federal, las críticas en su contra no se han hecho esperar.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.