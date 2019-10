Chiquean al Partido Encuentro Social ¡con 134 millones!

Guadalajara, Jalisco.- Por una resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEEJ), el Partido Encuentro Social recibirá 134 millones de pesos de presupuesto en lo que resta de este año y todo el 2020.



Para obtener este jugoso monto, el PES se aprovechó de una laguna legal que le permitirá llevarse él solo una bolsa que, en teoría, tendría que ser repartida entre seis partidos políticos con derecho a financiamiento.

El supuesto argumento del PES es que es el único partido político con registro local, ya que el resto de los institutos tienen registro Nacional con acreditación en Jalisco.



"Es un cálculo que así leyó el tribunal electoral y a nosotros nos corresponde solamente atender lo que se resolvió. El ajuste que acabamos de hacer obedece a la necesidad que tenemos de entregarle los recursos que ordena el tribunal al Partido Encuentro Social Jalisco y a resolver un tema que tenemos con la informática", señaló el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Guillermo Alcaraz Cross.



El PES perdió su registro como partido político nacional al no alcanzar el porcentaje de votos requerido en los pasados comicios, por lo que un organismo bajo la misma denominación tramitó su registro en Jalisco y el IEPC se lo otorgó el 31 de Julio pasado.



El 14 de agosto, el IEPC aprobó el subsidio público para partidos con miras al ejercicio 2020 por un total de 105 millones de pesos, de los cuales sólo 2 millones de pesos pesos serían para PES. Para este año, el órgano electoral decidió no autorizarle nada de presupuesto.



El partido recurrió el TEEJ para inconformarse y obtuvo un fallo a favor que le permitirá acceder a una bolsa de recursos mucho más amplia.



"Tengo que pedir ese recurso por supuesto al (Poder) Ejecutivo para que podamos canalizarle al Partido Encuentro Social, no lo tenemos", agregó Alcaraz Cross, quien recordó que el único Magistrado que votó en contra de la resolución fue el Magistrado, Rodrigo Moreno, quien emitió voto particular.



Durante la sesión del IEPC, en la que se aprobaron ajustes presupuestales, el representante del PAN ante el organismo electoral, Armando Zayas, señaló que el presupuesto asignado al PES parece que responde al cumplimiento de una cuota para "aliados" por parte de quienes ocupan actualmente los cargos en el Gobierno, sin embargo, el representante de Morena, Juan Soltero, rechazó tajante la imputación.

SE REPARTEN LA BOLSA



Así queda el Presupuesto para partidos en Jalisco para el 2020:



- 105 millones de pesos para repartirse entre MC, Morena, PAN, PRI, PVEM.

- 94 millones de pesos para el Partido Encuentro Social.

TOTAL: 199 millones de pesos