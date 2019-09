Chocan Germán Martínez y Josefina Vázquez Mota por reforma educativa

Cd. de México.-El senador morenista Germán Martínez criticó la oposición del PAN a las leyes secundarias de la nueva reforma educativa con el argumento de que, en el pasado, funcionarios de ese partido cobijaron a Elba Esther Gordillo, ex líder del SNTE.



Al exponer su posicionamiento en tribuna del Senado, Martínez --ex militante del PAN-- afirmó que Josefina Vázquez Mota, siendo Secretaria de Educación del Gobierno de Felipe Calderón, defendió la participación del magisterio en el diseño del sistema educativo.

El ex director del IMSS recitó un discurso que Vázquez Mota dio en presencia de Gordillo."Usted dijo lo siguiente: ' una reforma educativa es inconcebible si no se da con el sindicato, me parece que pensar en construir una reforma educativa al margen del sindicato no solamente es una gran ingenuidad, es realmente un error histórico', lo dijo usted a un lado de Gordillo", refirió Martínez ante la vista de Vázquez Mota."Y dijo más, 'o el país es con ustedes, el sindicato', al lado de Elba Esther, 'o la modernidad es con ustedes o no será, la democracia es con ustedes o tampoco la podemos construir'".

La senadora Josefina Vázquez Mota criticó la participación de la CNTE en la reforma educativa de AMLO. | Reforma



Martínez afirmó que los morenistas están del lado de los maestros, quienes, sostuvo, son la piedra angular de la transformación educativa.



En respuesta, Vázquez Mota dijo que, como titular de la SEP, se firmó la Alianza por la Calidad de la Educación, en cuyo marco se dio el primer concurso de plazas docentes.



Refirió que, voluntariamente, se registraron al concurso más de 113 mil maestros.



"Sigo reiterando y sigo confirmando lo que en su momento expresé: solo con las maestras y maestros, solo con el interés superior de las niñas y los niños, pero con calidad, no con mediocridad, no con prebendas y privilegios", expresó.

Cuestiona Martínez educación privada

Germán Martínez aseguró que se debe erradicar la noción de que la educación pública es mala.



El morenista dijo que se debe dar preferencia a la educación pública sobre la privada, en la cual, sostuvo, también existen vicios de corrupción.



"Yo prefiero eso a alabar la educación privada mexicana en la que yo también he estudiado, alguna de ella muy buena, pero que también fue fundada, parte de la educación privada, por un pederasta, por Marcial Maciel, él fundó también la educación privada y eso no quiere decir que toda la educación privada de México esté bien, como no toda la educación pública está mal, debe haber un equilibrio.

"Y no es cierto que estar con el sindicato es malo. Muchas veces la educación privada valora más a los conocidos que a los conocimientos. Muchas veces la educación privada se ha vuelto un sistema del reciclaje de oligarquías", objetó.