Chocan partidos en INE por proceso 2018

Ciudad de México.- En la sesión arranque del Proceso Electoral Federal (PEF) 2018, los representantes de los partidos políticos ofrecieron que la contienda será de propuestas, pero PAN, PRD, Morena y PRI dieron muestra de lo que serán las campañas, al acusarse de obstruir al Congreso, de violar leyes electorales, corrupción y opacidad.

El primero en abrir la disputa fue el consejero del Poder Legislativo y diputado panista Jorge López Martín, quien aseguró que el Frente Ciudadano por México (FCM) que integran PAN, PRD y Movimiento ciudadano, será la voz de los que están “hartos del mal gobierno”.

Jorge López Martín



“Tampoco podemos permitir que se creen soluciones mágicas que se sustentan en demagogia; no queremos ver a México convertido en un Venezuela o en un Pejezuela, la amenaza autoritaria y populista es vigente”, dijo el legislador panista, al acusar un supuesto acuerdo Morena y PRI, en la alianza “Primor”.



Sin mencionar partidos, según la publicación de El Universal, el representante del PRD, Royfid Torres, criticó que haya ya candidatos en campaña permanente y partidos que insistan en usar recursos públicos.



Arranca el proceso electoral, “aunque para muchos la época de campañas, de selección de candidatos y de promoción personal ya haya, incluso, concluido. Esa será la constante en este proceso, actores en campaña permanente, recursos para promoción sin determinar su origen, partidos que no rinden cuentas y se consideran por encima o ajenos de esta ley”, acusó.

Imagen Ilustrativa. Foto: El Universal



A ambos dio respuesta Horacio Duarte, representante de Morena, para quien lo que tienen en común esos partidos, e incluso con el PRI, “es su miedo e intención de frenar a Andrés Manuel López Obrador a como dé lugar, no hay convicciones ni creencias, sólo es la disputa por el poder”.



“Vendrá la guerra sucia contra nosotros,...ya los estamos esperando” sentenció al dirigir sus críticas al Frente tripartista, “tuvieron gigantes (ideólogos), hoy solo tienen al aprendiz de Ricardo Anaya. En el PRD tuvieron un gran partido, hoy solo tienen un cascarón”.



Quien le respondió fue el representante panista ante el INE, Eduardo Aguilar Sierra: hablan de enfrentar a una persona, “¿frenarla en qué?, ¿qué acaso ya tienen candidato de la Presidencia de la República?, ¿qué acaso ya tienen candidato importante o ya violaron la ley antes del inicio del Proceso Electoral?”.

A eso nos dedicaremos, a denunciar y que nadie viole la ley en el proceso, advirtió.Contra los dos, Morena y PAN, se lanzó el representante suplente del PRI, Alejandro Muñoz.

Recomendó al PAN “recobrar la razón” y a PRD y Movimiento Ciudadano, cuidarse del líder panista, Ricardo Anaya.

“Le recomiendo a este Frente: Cuiden sus acuerdos que toman porque (Ricardo) Anaya ha demostrado ser un socio poco confiable.

En Morena, “quisieran un nepotismo mesiánico pero no lo hay” y acusó a ese partido de opacidad, de recibir dinero en efectivo, de ahí resultó el peor calificado en transparencia.

Ricardo Anaya. Foto: El Universal



Piden propuestas

En la sesión de apertura del año electoral, el líder de Nueva Alianza, quien fungió como representante ante el INE, Luis Castro Obregón, reconoció que la sociedad está enojada contra la clase política “cuando podría estallar de risa por nuestras actuaciones, en un escenario de polarización, y hartazgo ternemos la opción de reivindicar la política y fortalecer la democracia”



Juan Miguel Castro Rendón, de MC, ofreció que en campañas su partido privilegiará el debates, ideas con contenido como recurso contra “la spotización y demagogia”, pero pidió al INE romper inercias y actuar ante irregularidades.



El representante del PVEM; Jorge Herrera, pidió respaldar a la autoridad electoral. “La descalificación a priori de autoridades, procesos y resultados es un ardid político para sacar provecho electoral, no podemos permitir que sean signo distintivo de los comicios porque solo alentaría el hartazgo…respetemos su trabajo, denostarlos nos demerita a todos”.

Foto: El Universal



Por Encuentro Social, su representante Berlín Rodríguez Soria, repudió que estén por venir promesas hechas por los mismos de siempre y a cambio de una dádiva y declaró que su partido no cree “en las redenciones partidistas”.



“Muchos ciudadanos de a pie pueden hacer mejor las cosas que una clase política que ha mostrado que el fracaso va de la mano no sólo de corrupción e impunidad sino de la ineptitud”, dijo.



El PT exigió en voz de Pedro Vázquez “no a las descalificaciones y denostaciones, basta de guerras sucias” por lo que demandó que el INE no de privilegios, y enfrente las violaciones a la ley.

También puedes leer