¡Chulada de loco! AMLO puso a Santiago Nieto en el purgatorio: Jefe Diego

México.- Diego Fernández de Cevallos se burló de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrezca el cielo, el infierno y ahora el purgatorio a sus conocidos, esto debido a que puso en espera a Santiago Nieto para incorporarse al gobierno.

Diego Fernández de Cevallos, ex candidato a la presidencia de México y opositor del proyecto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, opinó sobre la declaración que, este último, hizo sobre Santiago Nieto.

“Tartufo dijo que Santiago Nieto podrá volver a su gobierno “pero tendrá que esperar”. En la Transformación de Cuarta nos espera el cielo, el infierno o... el purgatorio. ¡Chulada de loco!”, tuiteó desde su cuenta oficial el Jefe Diego.

Leer más: Joven exhibido con chamarra Gucci de 40 mil pesos no era hijo de AMLO

Este mensaje tiene un poco de profundidad, pues Diego Fernández de Cevallos ha afirmado en ciertas ocasiones que AMLO se cree emperador, mesías y hasta dios, sí se sabe que el purgatorio es el sitio donde las almas en gracia de dios esperan su purificación para después entrar al cielo, se entiende que Santiago Nieto está ahí, no en el cielo y menos en el infierno.

En otras palabras, el Jefe Diego señala que Santiago Nieto fue puesto en el purgatorio, mientras AMLO reconsidera su purificación para reincorporarlo al gobierno.

Este 11 de noviembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en la conferencia Mañanera realizada desde el estado de Colima, que no descarta la posibilidad de regresar a Santiago Nieto al gobierno, pero que tendría que pasar algún tiempo.

“Sí, no descartamos esa posibilidad, pero tiene que pasar algún tiempo, y tenemos que escuchar más a la gente sobre esto, que la gente opine. Se actuó de esa forma porque él mismo presentó su renuncia, entendiendo de que era un escándalo que perjudicaba la imagen del gobierno, la transformación del país”, aseveró AMLO sobre Santiago Nieto.

A pocos días de que comenzara el mes de noviembre en el 2021, Santiago Nieto presentó su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, puesto que había desempeñado desde diciembre del 2018, es decir, casi un mes de cumplir tres años en el cargo.

El motivo de la renuncia fue responder honorablemente a los escándalos que surgieron tras realizar una lujosa boda en Guatemala, donde destacó Early Ortiz, director de El Universal, entre los invitados.

Debido a que con el gobierno de AMLO en el Poder Ejecutivo y de Morena en el Poder Legislativo, ahora los funcionarios públicos tienen prohibido laborar de inmediato en el sector privado.

Leer más: Ciro Murayama acusa a AMLO y Morena de planear un ataque contra el INE

En ese sentido Santiago Nieto al no estar laborando en el Gobierno Federal y no poder entrar al sector privado ha quedado en una especie de limbo, no obstante, ya ha recibido propuestas de Morena para otros puestos, los cuales rechazó, según informó el propio ex titular de la UIF.

Por lo que, ahora solo queda ver cuánto tiempo pasará Santiago Nieto en el “purgatorio de AMLO”, según da cuenta Diego Fernández de Cevallos al burlarse del presidente de México.