Cinco dudas sobre la revocación de mandato.

México.- “Gastar en democracia no es un gasto inútil”, expresó Gonzalo Armienta Hernández. El abogado constitucionalista resaltó que los mexicanos deberíamos entender que los tiempos en que no se votaba porque ganaría siempre el mismo, ya pasaron.

Consideró importante ejercer nuestros derechos democráticos, porque solo si se participa en un ejercicio como estos se tiene derecho a opinar sobre ello.

Democracia

“Soy partidario de la revocación y de cualquier práctica democrática que se establezca en la Constitución y las leyes, no fue una participación óptima como se hubiera deseado, sin embargo, este fue un primer ejercicio de revocación de mandato que ya lo tienen otros países de Latinoamérica, incluso en algunos estados de Estados Unidos, no es algo novedoso, sino que es una práctica de democracia importante que debería seguirse realizando”, agregó el constitucionalista.

1. Validez del proceso

La revocación de mandato, que se adicionó a la Constitución Mexicana el 20 de diciembre de 2019 en el artículo 53, fracción 9, podrá llevarse a cabo cuando la ciudadanía así lo solicite, puesto que ya es un derecho constitucional y la ley establece que el resultado del ejercicio de revocación de mandato del presidente de la República será vinculatorio o efectivo si la participación alcanza el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal. Por lo cual la pasada jornada no tiene efectividad porque participó solo el 17.7 %. El resultado será de carácter obligatorio si participan, al menos, 37 millones 129 mil 286 ciudadanos y la revocación solo procederá por mayoría absoluta, es decir, si obtiene más de la mitad de la votación.

(Fuente: Ley Federal de Revocación de Mandato)

2. No es una reelección

Estrictamente, la consulta es un instrumento de participación ciudadana para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del presidente de México, a partir de la pérdida de la confianza. Es una medida impulsada por el presidente de México, e incluida en la Constitución de México en diciembre de 2019, sin embargo, de acuerdo con el artículo 35 constitucional es un derecho de la ciudadanía y no una prerrogativa del gobernante o de los partidos políticos, por lo tanto no es una reelección como algunos ciudadanos lo mencionaron por desinformación, solo es un ejercicio para determinar si el presidente sigue en su cargo o no. Si se desea solo puede realizarse una vez en cada sexenio.

(Fuente: INE y Ley Federal de Revocación de Mandato)

3. ¿Porqué fue promovida por el presidente?

Expertos en política aseguran que la revocación de mandato es un gasto innecesario, pues consideran que, dada la poca participación de la ciudadanía en una elección convencional, esta solo generaría un gasto que ni siquiera la haría vinculatoria. El historiador y analista político José Antonio Crespo, también columnista de El Universal, expresó en diversas ocasiones que insisten en hacerla porque en realidad es una campaña para la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y para recuperar capital político que ha perdido y que pudiera afectarle a su partido en las elecciones presidenciales en 2024.

(Fuente: Antonio Crespo e INE).

4. Sin presupuesto para casillas

Para la organización de este ejercicio democrático, el Instituto Nacional Electoral (INE) dispuso de un presupuesto de 1 mil 567.4 millones de pesos, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se negó a proporcionar recursos adicionales por 1 mil 738.9 millones de pesos para poder llevar a cabo este ejercicio bajo los estándares requeridos por ley. Para llegar a este monto, el INE redujo en 524 millones de pesos el costo del ejercicio originalmente calculado. Ante esta reducción de recursos, se instalaron un total de 57 mil 517 casillas en todo el país, que son una tercera parte de las 161 mil que se requerían para cumplir con lo mandatado en la Ley Federal de Revocación de Mandato.

(Fuente: INE)

5. ¿Por qué hubo controversias sobre la propaganda?

Del 4 de febrero al 10 de abril se estableció la veda electoral, por lo que se suspendió la difusión de propaganda gubernamental y ningún gobernante debería propagar acciones o logros del Gobierno de México. Sin embargo, la Cámara de Diputados aprobó el 10 de marzo del 2022 un acuerdo para interpretar los alcances de la veda electoral y definir que no se considerará propaganda gubernamental durante las campañas y la consulta de revocación de mandato, las opiniones de funcionarios, incluido el presidente de la República, y acotar así las disposiciones que en la materia ha impuesto el Instituto Nacional Electoral (INE). Horas después fue publicado también en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta propuesta fue presentada por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna. La propuesta surgió luego de que el INE pidió en varias ocasiones a funcionarios de Morena, dejar de promocionar los logros del actual gobierno con motivo de la veda electoral vigente. Esta situación provocó confusión en quienes interpretan las leyes en los apartados de veda electoral.

(Fuente: Cámara de Diputados y Diario Oficial de la Federación).