Cinépolis niega aportaciones millonarias al PRI tras audio filtrado de Alito Moreno

Anteriormente, la gobernadora de Campeche difundió otros dos audios donde se escucha al líder priista pactando presuntos "moches" para una guerra sucia contra Layda Sansores, e insultando a su equipo por no pedir gorras "fiadas" para la campaña de su sobrino Christian Castro en Campeche.

"Él me dijo: hay 12 diputados de Michoacán, que es mi estado. ¿Cuánto quieres que les dé? Queda un mes de campaña , ¿1 o 2 millones? Me dijo, 2 millones son 24. Eso sí, los llamó a todos, se los dio en ching%, el lunes se los dio, eso hay que reconocerlo, pero ese hijo de su reput@ madre es para que dé 300 ", aseveró Alejandro Moreno.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.