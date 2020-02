Citarán a 23 personas en juicio político de Rosario Robles

Ciudad de México.- La Sección Instructora que lleva el juicio político contra Rosario Robles prevé citar a 23 personas, entre ellas a uno de sus principales colaboradores, Emilio Zebadúa, y al ex auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, a quien le tocó destapar la llamada "Estafa Maestra".

El diputado Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora, indicó que los citatorios se girarán martes y miércoles, y el viernes se llevará a cabo una reunión pública en la Cámara para el desahogo de testimoniales.

Para el viernes 16 de marzo se entregarán conclusiones del juicio político a la Mesa Directiva de la Cámara, informó el legislador de Morena.

Además de Portal, en lista de testigos está considerada Muna Dora Buchain Abulhosn, ex titular de la Dirección General de Asuntos Forenses de la Auditoría Superior de la Federación, quien tenía a su cargo las indagatorias sobre la triangulación de recursos de las dependencias del Gobierno, por medio de contratos de servicios con instituciones de educación superior.

De la lista se prevé citar a ex colaboradores de Robles, como José Antolino Orozco Martínez, ex titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de Sedesol y Sedatu.

También María del Carmen Gutiérrez Medina, que se desempeñó como directora de área de la Dirección General de Geoestadísticas y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol y como titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de Sedatu.

Rosario Robles. Foto Agencia Reforma

La lista incluye a Emilio Zebadúa González, ex Oficial Mayor en ambas secretarías.

De Sedesol se llamará a Carlos Villegas Martínez, subdirector de Servicios de Cómputo; María Antonieta Villarreal Sánchez Villela, directora general de Tecnologías de la Información; Simón Pedro de León Mojarro, titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones; Wendy Gabriela Arrieta Camacho, directora general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; y Javier Guerrero García, subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación Social, y quien hoy está en el IMSS.

Se prevé citar a Víctor Manuel Tapia Castañeda, director general de Desarrollo Comunitario; Claudia Gabriela Morones Sánchez, directora general de Recursos Materiales y Servicios Generales; Marcos Ibarra Infante, director general adjunto adscrito a la Unidad de Coordinación de Delegaciones; Ricardo Mejía Zayas, director general adjunto adscrito a la misma Unidad de Coordinación de Delegaciones; Ramiro E. Ornelas Hall, director general de Atención Grupos Prioritarios y Enrique Prado Ordoñez, director de Adquisiciones y Contratos.

De la Sedatu se prevé llamar a declarar a Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de Ordenamiento Territorial; Armando Saldaña Flores, ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo; Humberto René Islas Cortés, ex director general de Recursos Materiales y Servicios Generales; Luz María Orozco Quiroz y Gustavo Rodríguez González, ambos ex directores generales de Comunicación Social.

Rosario Robles. Foto Agencia Reforma

La lista también incluye a Marcos Salvador Ibarra Infante, director general de Coordinación de Delegaciones, y a José Luis Sánchez Buendía, director de Proyectos Estratégicos.

Gómez indicó que con los testimonios que se logren el próximo viernes 28 de febrero se va a cerrar el periodo de probanzas, así como la etapa de instrucción.

Se dará notificación a la parte denunciante, entre ellos el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y la diputada Tatiana Clouthier, que tienen tres días para ver el expediente, los días 1, 2 y 3 de marzo.

Dijo que posteriormente, el miércoles 4 de marzo, los defensores y la denunciada tendrán tres días para ver el expediente (4, 5 y 6 de marzo).

Después vendrá el período de seis días para presentar alegatos finales para los quejosos y la denunciada, del 7 al 12 de marzo, explicó.

Agregó que el viernes 13 de marzo al domingo 15 de marzo, la Sección Instructora va a iniciar los trabajos de redacción de las conclusiones, y el día 16 va a presentarlas a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, quien inmediatamente las deberá turnará a la Presidencia de la Mesa Directiva.

Agregó que el 17 de marzo se publicarán las conclusiones en la Gaceta Parlamentaria, se notificarán a las partes y la presidenta de la Mesa y la Mesa Directiva en los siguientes tres días convocarán para discutirlas en el Pleno, entre el 18 y el 20 de marzo.