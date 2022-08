Citlalli Hernández acusa al INE de censurar a la 4T y mantener acuerdos con 'Alito'

"¿ Realmente van a pasar a la historia como personajes que censuran , que atentan contra la democracia (...) sólo por conservar sus privilegios y porque prefieren esas relaciones de cómplices, de 'brothers', como la tienen con 'Alito' y otros actores deleznables de la cultura política, que además cargan encima delitos electorales que ustedes no han sancionado?", cuestionó Hernández Mora.

La secretaria general de Morena afirmó que no es motivo de sorpresa, pues el movimiento encabezado por AMLO siempre ha sid o tratado injustamente por el INE , sin embargo, consideran "indignante" y excesivo que el instituto dedique recursos y esfuerzo para acosar a los simpatizantes de la 4T en redes sociales y en sus casas.

Raúl Durán Periodista

