Clara Luz Flores Carrales buscará investigar los delitos con llamadas al 911

Nuevo León.- Un Nuevo León seguro es la prioridad de la candidata a la gubernatura, Clara Luz Flores Carrales, quien busca resolver todos los robos, asaltos y cualquier otro delito, los cuales se investigarán a partir de llamar al 911, sin necesidad de realizar una denuncia.

Durante una visita a la Colonia Garza Nieto, el cual es uno de los sectores con mayor índice delictivo, la candidata les hizo saber a los ciudadanos que es de suma importancia combatir la impunidad, evitar la revictimización, esto con la finalidad de recobrar la confianza perdida en las autoridades.

Ahí presentó la propuesta de garantizar la justicia a los ciudadanos, esto con el fin de llevar una investigación de cualquier delito. Además, dejó en claro que darán un sistema de medición de los delitos diferentes.

La candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León”, expresó que lamentablemente las autoridades no han aplicado la Ley a como se debe, motivo por el cual más del 90 por ciento de los delitos en el estado quedan impunes, quedando los delincuentes libres.

“No es posible que sigamos como estamos en condiciones de impunidad y que se midan solo lo que se tenga que ir a denunciar, porque la gente no pierde un día de trabajo porque tiene que comer, porque sabe que no va a pasar nada y por eso prefieren seguir con las cosas como están, y las cosas como están no funcionan”, dijo Flores Carrales.

Finalizó diciendo que hasta el momento las autoridades no han resuelto el problema de impunidad e inseguridad, motivo por el cual, ve ella como una prioridad en dado caso de ganar las próximas elecciones de junio.