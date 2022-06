Clara Luz Flores amenazó al gobierno de AMLO y Morena para recibir su nombramiento: Loret de Mola

"Me cuentan fuentes de Palacio que la pareja amenazó con salir a contar públicamente la historia de los millones en la campaña de Morena en Nuevo León, y entonces (...) le llegó el nuevo cargo en el que tiene relevancia estratégica y, sobre todo, acceso a un jugosísimo presupuesto. Abel y Clara Luz deben estar felices ", resaltó Loret de Mola.

Loret de Mola aseguró que las acusaciones de Clara Luz no eran convenientes para el gobierno de AMLO , así que les ofrecieron diversos "premios de consolación" como embajadas y consulados, pero ella se negó e incluso pidió el Infonavit o el Issste , pero no se los quisieron dar.

