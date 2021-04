Clara Luz busca erradicar la corrupción en mercado rodantes de Nuevo León

Nuevo León.- Evitar la corrupción en el cobro de cuotas en mercados rodantes, es uno de los objetivos primordiales de la candidata a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, quien informó que una vez ganadas las elecciones, quitará el control de estos a centrales y sindicatos debido a las diversas quejas de abuso que se han recibido.

En su recorrido por el municipio de Monterrey, la candidata dejó en claro que estos giros se transparentará su operación, eso con el fin de evitar malos manejos las cuotas de los mercados.

Flores Carrales, señaló que el sindicato que más abusa y el que más problemática presenta es el de la CTM, debido a que ha recibido los reportes de coyotes, así como líderes sindicales que tienen un mal manejo de trabajo en contra de los comerciantes.

Asimismo, dejó en claro que es la única en defender a la clase trabajadora, a la gente que menos tiene y es por eso que hace el compromiso de garantizar los intermediarios a los mercados rodantes para que no se abusen.

Entre las propuestas, dijo que si llega a ser gobernadora se coordinará con los municipios para que estos garanticen que no haya abusos ni moches a través de cámaras que portarán los inspectores para tener un control de vigilancia.

“Estamos haciendo el compromiso a los oferentes que no estén con la intranquilidad de si los van a quitar o no, que tengan la garantía a través del pago directo a los municipios de que sea una cuota que marca la ley. El compromiso que hago con los presidentes municipales es dotarles de estas cámaras corporales para que sus inspectores de comercio vayan a estos centros de trabajo garantizándoles a los comerciantes que no haya corrupción”, explicó la candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León”.