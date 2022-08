Claro que no somos iguales, nosotros gobernamos mejor: Marko Cortés responde a AMLO por spot

" No somos iguales . Durante los gobiernos neoliberales las pensiones jugosas eran para los expresidentes, para los altos funcionarios públicos, ahora las pensiones son para todos los adultos mayores del país, los ancianos respetables. Aquí están conmigo porque ellos mandan en Palacio Nacional ", fueron las palabras de López Obrador en su video.

A través de sus redes sociales AMLO compartió el primero de los 13 spots presidenciales que grabó para este fin, en el cual aparece acompañado de adultos mayores en Palacio Nacional, afirmando que "no somos iguales" y que los "ancianos respetables" mandan en su gobierno.

Así respondió Marko Cortés a AMLO por decir que "no somos iguales" en su spot presidencial. Imagen: Twitter

" Presidente López Obrador, claro que no somos iguales, nosotros SÍ creemos en la libertad , respetamos la ley y la democracia, nosotros gobernamos mejor y damos resultados sin pretextos a la gente", respondió Marko Cortés a AMLO.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Marko Cortés le confirmó a Andrés Manuel López Obrador que "no somos iguales", pero no por las razones que dijo el presidente, sino porque asegura que la oposición gobierna mejor y da resultados.

México.- El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, respondió al presidente AMLO por su primer spot previo al Cuarte Informe de Gobierno , donde arremetió contra la oposición al reiterar que "no somos iguales".

Raúl Durán Periodista

