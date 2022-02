Claroscuros gubernamentales en megaproyecto del Tren Maya

“Creo que el tren es una medida de comunicación que no impacta tanto como una carretera, porque el tren permite el paso de fauna e inclusive hasta de vegetación, sobre todo si no va a ser elevado, si es nada más superficial”, ejemplificó.

La experta en arquitectura insistió en que se pueden hacer muchos estudios, pero ninguno va a dar el 100 por ciento de datos que se necesitan para que no haya cambios ni imponderables. Aunque reconoció que entre más estudios se hagan se va a tener mejor perspectiva, dijo que los estudios también tienen un costo y debe evaluarse que no salga más caro el remedio que la enfermedad.

Hasta ahora, dijo, tienen un amparo presentado ante la Suprema Corte de Justicia , que pusieron desde hace casi dos años , sin embargo, no han sido avisados de la posibilidad de que este amparo sea atendido y que se le dé curso. Pero no es el único, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo informó que son en total 25 amparos en contra de la construcción del Tren Maya. Estos amparos fueron interpuestos por 327 personas y seis organizaciones sociales.

Lorena Caro Reportera de Investigación

