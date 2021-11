Claroscuros y retos clave en la aprobación del PEF 2022 en México

México.- Tal como lo planteó el Ejecutivo, e ignorando propuestas de la oposición, Morena y sus aliados aprobaron con su mayoría en la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. Los programas sociales, la educación y las obras insignias del Gobierno federal son los grandes protagonistas.

Mientras que el diputado federal Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional (PAN), criticó la falta de debate en el Congreso y las ausencias en los recursos para el 2022; en contraste, Yadira Marcos, diputada federal por Morena, aseguró que su partido está respondiendo a las necesidades de la ciudadanía.

Además, en entrevista para Debate, analistas políticos, económicos y sociales criticaron el estancamiento del presupuesto para campo, la ganadería, la simulación en temas relacionados a la equidad de género y la ausencia de un proyecto con perspectiva de reforma fiscal necesaria para México.

Morena, ¿sin escuchar a la oposición?

El diputado federal Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, dijo a Debate que el PEF 2022, se trata de un presupuesto que obedece tintes electorales del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se centra y da más dinero a obras como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía y los programas sociales. Añadió que no contempla medidas contracíclicas, como apoyo a micros y pequeñas empresas, o a los pequeños negocios, que quebraron miles por el covid y que son los que generan el 80 por ciento del empleo.

Leer más: Golpeará a las Mipymes la reducción en economía del Presupuesto de Egresos 2022 en México

“Nos preocupa la parte de salud, en especial que con el presupuesto que se aprobó no se hace la cobertura total para garantizar el abasto de medicamentos al 100 por ciento, seguimos con problemas”, sostuvo.

Agregó que, lamentablemente, tampoco se están recuperando programas sociales que eran exitosos ni se están sustituyendo por otros, como las estancias infantiles, el Seguro Popular, los recursos para mujeres maltratadas, que han sido parte de las propuestas del PAN.

“En términos de recuperación económica, no va a haber mucho avance porque no se están tomando las medidas que se tienen que tomar, no se está apoyando a las familias mexicanas, a los que menos tiene, que es lo que se supone que es la prioridad del presidente”, lanzó el legislador.

Triana explicó que desde el PAN presentaron un proyecto alternativo de presupuesto, que solamente modificaba el 2.5 por ciento de todo el presupuesto que presentó el presidente de la República, pero ni siquiera en esas condiciones fueron tomados en cuenta, por lo tanto, se fue a la votación en el pleno con reservas presentadas al articulado, que son propuestas de modificación al proyecto original, indicó.

“Presentamos nada más de nosotros del partido Acción Nacional, eran 600 reservas, pero en total, casi 2 mil y todas fueron rechazadas por Morena y sus aliados, por los partidos políticos de la mayoría. Ni siquiera fueron tomadas en cuenta para ser debatidas”, criticó.

Posibles impugnaciones en salud

Sin embargo, sostuvo que hay parte del articulado del presupuesto que todavía es susceptible de ser impugnado constitucionalmente. Triana Tena añadió que se está analizando en temas como las vacunas o los medicamentos porque el presupuesto no puede ir contra los derechos humanos.

Para el diputado del PAN, la cerrazón de Morena rompe con cualquier línea de diálogo que pueda haber entre el Gobierno y partidos de la oposición, que, según preciso, va en contra del sentido lógico porque van a necesitar de sus votos para sacar reformas constitucionales porque Morena no tiene una mayoría calificada en sí.

Desde el escaño de Morena, sin embargo, el panorama tras la aprobación del PEF 2022 es por lo mínimo portentoso y con sentido de mejorar la vida de los mexicanos, así como de los sinaloenses.

La diputada federal de este partido, representante de Sinaloa, Yadira Marcos, indicó en entrevista para Debate que se trata de un presupuesto con sentido social, pensando en el bienestar de los mexicanos. Como ejemplo, indicó que el ramo del bienestar aumentó un 54 por ciento en comparación con el 2021, que tuvo 190 mil millones de pesos, mientras que para 2022 se va a ejecutar un presupuesto de cerca de 300 mil millones de pesos.

Programas sociales y educación

Mencionó que los programas sociales van a llegar a 8 de cada 10 hogares, entre el Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras y la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores.

“En el tema de infraestructura, se está invirtiendo ahorita bastante, pero ya que se terminen esas obras, ese dinero se va a volver a redistribuir y el objetivo que nosotros tenemos es que lleguen (los apoyos) a más personas”, detalló.

Yadira Marcos agregó que el PEF está enfocado al bienestar de las personas y a la educación, ya que buscan que a través de la Secretaría del Bienestar se garanticen becas para que los jóvenes e infantes puedan seguir estudiando, privilegiando las comunidades más marginadas, las zonas indígenas, como el caso de Ahome y de Los Mochis, según ejemplificó.

En el renglón de salud, apuntó que también hubo un incremento a nivel nacional del 15 por ciento más en comparación con el año pasado.

Sobre Sinaloa, la diputada federal de Morena, Yadira Marcos, indicó que se tiene un beneficio, ya que aseguró que el presupuesto, en comparación al año pasado, se incrementó un 6 por ciento y está alcanzando cerca de 51 mil millones de pesos. Como ejemplo para el caso de Sinaloa, aseguró que en Turismo se está manejando en el área de Infraestructura un incremento. Mientras que en 2021, se ejercieron cerca de 20 millones de pesos, para el 2022 se va a invertir un 62 por ciento más, que equivale a 33 millones de pesos, según expuso.

Señalan simulación

Érika Sánchez, exdiputada federal por el PRI y presidenta del colectivo 50+1 Capítulo Sinaloa, indicó para Debate que por cuarta ocasión la Cámara de Diputados se ha vuelto una oficialía de parte de la Presidencia, donde, desafortunadamente, ya ni siquiera se analizan las propuestas, como el tema del presupuesto. Apuntó que cualquier solicitud, demanda o necesidad que sea planteada desde la Cámara de Diputados, no es escuchada, ni ahí, ni aunque se manifiestan en el propio Palacio Nacional.

“Lo que se analizan no son las necesidades de la sociedad, sino las necedades del presidente de la República y de un proyecto de nación que es personalista y que ha dejado de ver a la sociedad y a las necesidades más sentidas, desafortunadamente”, lanzó la política priista.

La exfuncionaria dijo que hay una contrariedad en los números que fueron aprobados recientemente. Detalló que durante muchos años se ha tenido una herramienta que se llama Anexo 13 en el PEF, para tener acceso a un presupuesto dirigido única y exclusivamente para programas con perspectiva de género, mismo que año con año ha ido en crecimiento.

Érika Sánchez agregó que en esta ocasión se podría pensar que ese Anexo 13 tiene uno de los mejores presupuestos, con 232 mil 384 millones 641 mil 228 pesos, sin embargo, apuntó que hay una simulación, un engaño en ese número.

“Del presupuesto 2021 al 2022, creció más de un 80 por ciento el presupuesto, ¿por qué crece? Porque resulta que en el engaño y la simulación, Morena está metiendo dentro de ese presupuesto los programas insignias de este Gobierno, a todas luces asistencialistas, que nosotros claro que vemos con buenos ojos que se apoye a los jóvenes, a los adultos mayores, pero esos son programas de desarrollo social, no del Anexo 13 en función de cerrar brechas de desigualdad, de erradicar violencia, entre otros”, indicó.

Érika Sánchez, exdiputada federal por el PRI, sostuvo que en el PEF 2022 tampoco contempla inversión a las mipymes o para la protección del empleo, menos tras desaparecer el Inadem.

“Es muy evidente que ningún presupuesto alcanzará cuando la improvisación y la incompetencia nos gobierna, ahí están miles de millones de pesos en programas asistencialistas que, lejos de reducir la pobreza, la han incrementado. Del 2018 a la fecha generaron 3.7 millones más, según datos del Coneval”, expuso.

Para el caso de Sinaloa, criticó que el campo no haya salido tan beneficiado. En este sentido, lanzó que el presupuesto no es que haya incrementado en este rubro, sino que se traía un déficit del 40 por ciento respecto al 2018. “Morena ha venido año con año desmantelando programas y desmantelando presupuesto, en esta ocasión hay un incremento pero que no se ve reflejado en beneficios para los agricultores y productores sinaloenses”, lanzó.

Presidencialismo

El analista político Héctor Ponce opinó que, por la forma en la que se aprobó el PEF, se da la señal de que México tiene un Poder Legislativo totalmente entregado y alineado al Poder Ejecutivo, lo que llama mucho la atención, porque se supone que en México hay división de Poderes y alarma la falta de autonomía de los legisladores, según sostuvo.

Consideró que aprobar el PEF sin modificaciones a lo propuesto por el Ejecutivo es una regresión a tiempos del presidencialismo, una regresión de 20 o 30 años atrás.

“Creo que era importante que los diputados analizaran, pudieran hacer sus ajustes, cambios y darle prioridad a temas coyunturales como la salud, en este caso;la educación, que mucho ayuda; también en el caso de Sinaloa, el presupuesto del campo”, mencionó el columnista. Añadió que los números no reflejan un aumento ni para la Secretaría de Agricultura, ni para la ganadería.

En el caso de Sinaloa, Héctor Ponce indicó que el gobernador de Morena, Rubén Rocha, ya ha dicho que con esos recursos le va a ir bien a Sinaloa. En lo positivo, el analista político destacó que se plantean obras con sentido social, pero que, en lo negativo, en lugar de darle más apoyo a la ciencia, a la salud, al mismo campo se están priorizando obras.

En contraste, la diputada federal de Morena, Yadira Marcos, ve un panorama alentador. “A Sinaloa le va a ir muy bien y, hoy, de la mano con nuestro gobernador de Morena, Rocha Moya, vamos a trabajar aún mejor. Si ya lo estábamos haciendo a nivel federal, hoy, que Sinaloa se pinta de Morena, nos va a ir mejor”, aseguró.

En recuperación

El analista financiero Roberto Aguilar señaló que la designación de este presupuesto toma más atención porque el país está saliendo de la crisis por la pandemia, están creciendo las necesidades en términos de transparencias sociales y hay varios proyectos insignias del Gobierno.

“El tema es que, después de tanta rabietas, objeciones, incluso la presentación de un presupuesto alterno por parte de la oposición, finalmente el presupuesto se aprobó, se vio ahí la maquina arrolladora que tiene Morena para aceptarlo tal y como lo presentó el Gobierno”.

Lamentó que se trata de un presupuesto que no está incluyendo ni siquiera un vicio, un intento de una reforma integral, de una reforma fiscal que en algún momento México tendrá que enfrentar. La reforma fiscal, según explicó Roberto Aguilar, es importante debido a que están creciendo la necesidades y los recursos, a pesar de la austeridad y que ahora se esté cobrando mejor en términos de los impuestos, en algún momento va a llegar un punto donde no va a ser sostenible y, por lo tanto, insistió en que se requiere una figura que aumente las contribuciones tributarias, es decir, que más personas paguen impuestos.

“En México, tenemos unas tasas de informalidad muy altas, pero hacer un movimiento en ese sentido tiene un alto costo político”, opinó.

Comentó que la informalidad estará ajustando las finanzas del Gobierno progresivamente. Para el analista financiero, en la propuesta del Ejecutivo, sin duda, hubo un análisis, ya que los fundamentales de la economía se han mantenido estables, como la parte macroeconómica, que con la reducción del gasto público se ha mantenido estable.

Para entender...

¿Cómo se votó el presupuesto?

Durante la madrugada del 14 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 por 7 billones 88 mil 250 pesos con 3 centavos, de los cuales 50 mil 963.3 mdp son para Sinaloa.

Leer más: Va por México analiza interponer acción de inconstitucionalidad contra PEF 2022 ante la SCJN

Con 273 votos a favor, 214 en contra y ninguna abstención, el dictamen fue aprobado después de una sesión que duró más de 42 horas y sin que se contemplaran las casi 2 mil reservas presentadas por los legisladores de oposición, 600 de Acción Nacional.