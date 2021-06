Clase media es partidaria de continuar con el régimen de corrupción: AMLO

México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se lanzó, otra vez, contra un sector de la clase media, pues los acusó de querer que continúe el régimen de corrupción que imperaba en el Gobierno Federal.

En la conferencia Mañanera de este 21 de junio, AMLO se lanzó nuevamente contra un sector de la clase media, es decir, aquel sector de dicho sector social que no votó a favor de Morena durante las elecciones del pasado 06 de junio.

"Son partidarios al final o en el fondo, de que continúe el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios y de salir adelante -por eso hablo de aspiracionismo- como sea, sin escrúpulos morales de ninguna índole", declaró el presidente de México Andrés Manuel López Obrador sobre un sector de la población que está bajo su gobierno.

Cabe señalar que AMLO ha aclarado en múltiples ocasiones que no se refiere al total de la clase media en el país, sí no a una parte de la clase media que está constituida por personas que no buscan apoyar al resto de la población, votando por Morena.

"El neoliberalismo o neoporfirismo, trajo a emparejar una concepción muy individualista, muy egoísta, muy enfocada, orientada a progresar en lo material, bienestar material, sin importar el bienestar del alma", alegó AMLO sobre un sector de la clase media de México.

"Me salvo yo aunque mi prójimo se siga empobreciendo, porque yo soy mejor en lo académico, porque incluso ascendí en la escala social, ya soy de otra clase, inclusive, hasta me volví clasista", aseveró el presidente mexicano a modo de remedar las palabras de una persona de clase media.

Posterior a criticar nuevamente a la clase media del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ante esta situación, se debe buscar crear una nueva clase media, una que no solo permita que el trabajo y la academia sean el principal desarrollo de las personas, sí no también que se involucren los valores.

Se debe constituir una nueva clase media, más humana, más fraterna, más solidaria.

Aseguró que su gobierno tiene la intención de sacar a millones de personas de la pobreza, y espera que cuando estos se vuelvan clase media, sí le den la mano al que aún sufre.

"Qué estén más conscientes y politizados para que no sean manipulados", deseó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la nueva clase media que busca que se cree, ya que cree que los estudios de grado o post grado no garantizan que no puedan ser manipulados.

AMLO tacha de ser "muy egoístas" a personas de clase media que votaron por conservadores

