Por unanimidad, Ruiz Massieu sigue al frente del PRI

Ciudad de México.- Por unanimidad, el Consejo Político Nacional del PRI eligió a Claudia Ruiz Massieu como dirigente del partido quien concluirá el periodo estatutario 2015-2019.

A las 19:59 horas, Ruiz Massieu tomó protesta como presidenta sustituta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Previamente, José Rubén Escajeda, titular de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI, informó que de los dos aspirantes a la dirigencia nacional inscritos, únicamente el registro de Ruiz Massieu fue declarado procedente.

El otro candidato fue Rogelio Audiffred, integrante del Movimiento PRI.MX; no obstante, no pudo concretar su registro debido a que no presentó las firmas de apoyo necesarias.

"A todos los mexicanos que nos dieron su confianza les decimos: vamos a representarlos con pasión, con inteligencia y con dignidad, sus causas son nuestras causas, las vamos a defender y promover desde los congresos, ayuntamientos y gobiernos de los estados." @ruizmassieu — PRI (@PRI_Nacional) 22 de agosto de 2018

Ruiz Massieu fungía como presidenta interina del PRI desde el 18 de julio pasado, nada le impidió el participar en el proceso de renovación de la dirigencia tricolor.