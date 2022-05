Claudia Sheinbaum desprecia el "abrazos no balazos" de AMLO: Loret de Mola

" ¿Esa es su estrategia para amarrar la candidatura presidencial de Morena? ¿No sabrá que la candidatura no basta y luego hay que ganar una elección donde de poco sirve andarse peleando con todos los sectores de la sociedad?", cuestionó el periodista.

"No es la primera vez que Claudia Sheinbaum se distancia de una política pública del presidente López Obrador y presume los resultados que obtiene (...) En síntesis, parece que le va mejor cuando se atreve a presentar una personalidad propia que cuando intenta ser una (mala) copia de AMLO ", expresó el columnista.

Loret de Mola recordó que Claudia Sheinbaum ya se ha distanciado antes de políticas del presidente e incluso afirmó que a la morenista parece irle mejor cuando no intenta copiar fallidamente a AMLO .

El periodista de Latinus añadió que la estrategia de Sheinbaum más bien es contraria a la del presidente Andrés Manuel López Obrador: " hay balazos, no abrazos ", y los operativos, persecuciones y detenciones son muestra de ello, pues no son "suavecitos".

"Con esas palabras, la jefa de Gobierno de la capital del país tomó distancia del fracasado mantra de 'abrazos no balazos' que su padrino político, el presidente de México, ha adoptado como errática estrategia", escribió Loret sobre Sheinbaum y AMLO .

En su columna de opinión publicada hoy 20 de mayo de 2022, Loret de Mola relató que durante La Mañanera de AMLO del pasado 17 de mayo, Claudia Sheinbaum presumió que "se han abatido los índices delictivos" en la CDMX, y luego reveló ante periodistas que su estrategia fue "no dejar de golpear al crimen organizado.

CDMX.- El periodista Carlos Loret de Mola señaló que Claudia Sheinbaum despreció la estrategia contra la violencia de AMLO caracterizada por la frase " abrazos no balazos ", pues ha presumido golpear de frente al crimen organizado para reducir los delitos en la Ciudad de México.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.