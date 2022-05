Claudia Sheinbaum se desploma con el plan de AMLO para 2024: Loret de Mola

México.- El periodista Carlos Loret de Mola aseguró que la popularidad de Claudia Sheinbaum se está desplomando junto con el plan de AMLO para su sucesión en 2024, ya que la jefa de gobierno de la Ciudad de México se convirtió en una "mala copia" del presidente en un intento de congraciarse con él.

En su columna de opinión publicada en The Washington Post el lunes 9 de mayo de 2022, Loret de Mola comentó que desde el inicio AMLO comenzó a preparar su sucesión para dejar a "alguien a quien pudiera manejar desde las sombras": Claudia Sheinbaum. Pero las cosas no salieron como él quería.

"Su favorita (Sheinbaum) se está desplomando aceleradamente. Si al inicio del sexenio la conversación era si AMLO se quería reelegir, hoy la conversación es que el presidente ha perdido control de su sucesión", escribió Loret sobre Sheinbaum y AMLO.

El periodista de Latinus advirtió que "la culpa no es de AMLO, sino de Sheinbaum", ya que en su intento de congraciarse con el presidente, decidió "cambiar de personalidad y traicionar el perfil político" que la llevó a ser jefa de gobierno de la CDMX.

Recordó que cuando Sheinbaum compitió por la jefatura de gobierno se ganó el apoyo de la ciudadanía al presentarse como alguien capaz de absorber "lo bueno del obradorismo sin los prejuicios trasnochados del caudillo", encarnando ideales como el feminismo, la austeridad y la ciencia. Una Sheinbaum totalmente distinta a la de la actualidad.

"De esa Claudia Sheinbaum no queda nada. Hoy lo que vemos es una mala copia de López Obrador, que ha adoptado sus mismas expresiones de odio, repite deschavetadas teorías conspiratorias para justificar sus escándalos y ha dinamitado todos los puentes", aseveró.

Loret de Mola criticó que la jefa de gobierno de la CDMX se ha radicalizado en los últimos meses siguiendo a AMLO y Morena, por lo que su aspiración a la presidencia en 2024 enfrenta "dos grandes peligros".

El primero, que Claudia Sheinbaum no es AMLO y "no tiene el carisma ni la conexión con la gente del presidente", factores clave que llevaron al morenista al poder. Lo segundo es que se empeña en apostar por el "voto duro" de Morena y "ha dejado de hablarle a las clases medias y medias altas que votaron por ella".

Como resultado, señaló el periodista, Morena y sus aliados perdieron la mitad de las alcaldías de la CDMX en las elecciones de 2021, y en la capital del país votó menos del 20% de la lista nominal en la consulta de revocación de mandato de AMLO.

"Sheinbaum ha demostrado no ser ua buena operadora política. Además, su manejo de crisis ha sido desastroso y dos escándalos mayúsculos la persiguen", señaló el columnista en alusión a la gestión de la pandemia de Covid-19 y el colapso de la Línea 12 del Metro.

Sobre la Línea 12, Loret criticó que Sheinbaum minimizó la tragedia, no fue empática con víctimas y sus familias, y a un año del hecho no hay ningún detenido. A esto se suma la contratación de la empresa noruega DNV para un peritaje independiente que luego ella misma descalificó en su tercer reporte tras avalarla en los dos primeros.

"Entre la mala operación político-electoral y las crisis de gobierno pésimamente manejadas, la favorita de López Obrador se desploma. El presidente está desbocado por ella, pero sigue cayendo en las encuestas de aprobación (52% en abril): no prende, no emociona, no conecta", aseveró Loret de Mola sobre Claudia Sheinbaum.

En contraste, el periodista consideró que la única ventaja para AMLO ante la cada vez menor popularidad de Sheinbaum es que la oposición hasta el momento no ha consolidado un candidato o candidata para las elecciones de 2024.