Clonan línea telefónica de Elba Esther Gordillo: "Ya no tengo acceso"

Ciudad de México.-En redes sociales la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales denunció que le fue clonado su línea telefónica de su celular y aseguró que ya no tiene acceso a ella; por lo que alertó a sus conocidos a que "no se dejen sorprender".

En el mensaje publicado la tarde de este viernes en su cuenta de Twitter, la maestra Gordillo dijo que se encuentra bien de salud y se encuentra dentro de un proceso lento de recuperación.

Me veo en la necesidad de informales que han clonado mi línea telefónica; YA NO tengo acceso al número +52 56 1407 6822, no se dejen sorprender ¡Gracias!, explicó en un breve comunicado.