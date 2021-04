Cobardes tiran la piedra y esconden la mano; Mario Zamora, candidato al gobierno de Sinaloa

Sinaloa.- Como un acto de cobardía calificó Mario Zamora Gastélum el que muchas páginas en internet estén publicando información falsa de algunos candidatos en Sinaloa, como sucedió en Mazatlán, donde se atacó de esa forma al aspirante a la alcaldía del puerto, Fernando Pucheta, quien hoy mismo entabló una demanda por difamación.

"Fueron muchas las páginas que se llevaron haciendo ese tipo de publicaciones dizque de medios. que todos sabemos que no lo son, con puras noticias de infamias, de mentiras solo con el fin de enlodar el prestigio de políticos y empresarios con el único fin de tirar la piedra y esconder la mano", lamentó el candidato a la gubernatura por la alianza Va por Sinaloa.

Asegura que él como sinaloense va de frente, porque se podrá decir lo que sea, pero que sea de frente, viéndose a los ojos, con respeto y armonía. porque esa es la política que todos deberían hacer.

"Todos los candidatos de esta gran alianza pueden ser invitados a cualquier evento y ahí van estar, porque tienen idea, tienen programa, tienen proyecto y una historia de vida limpia para ponerla en el escrutinio de la sociedad", detalló.

Resaltó que apenas se va enterando de las publicaciones que hacen ese tipo de páginas, pues ya las estuvo viendo y le parece una barbaridad lo que ahí se dice, es por ello que él también está analizando la posibilidad de demandar.

"A la guerra sucia se le combate dialogando con los demás, pero de frente, siendo transparentes, pues es de cobardes el atacar desde el anonimato", destacó.

Aseveró que todo mundo sabe quiénes son los perversos aquí, pero cuando no hay calidad moral, no les queda de otra mas que tirar la piedra y esconder la mano, porque son una bola de cobardes, pero no se necesita ser genio para saber quiénes, pero eso se lo deja a las autoridades.