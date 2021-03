Colaborará Rosario Robles con FGR para testificar en caso de delincuencia organizada

Ciudad de México.- La ex Secretaria de Estado en el gobierno del Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, enfrenta una acusación por delincuencia organizada, aunque no ha sido notificada, pero buscará reuniones con el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, para acogerse a la figura de testigo colaborador.

El abogado de Rosario Robles, Sergio Arturo Ramírez informó que se tiene conocimiento de la existencia de una orden de aprehensión por violación a la Ley Federal contra la delincuencia organizada.

Ante este tipo penal, la ex Secretaria Rosario Robles buscará la posibilidad de acogerse al criterio, por lo que Ramírez señaló que presentarán todas las evidencias necesarias ante el Ministerio Público para poder acogerse a ese criterio, en las que figuran Luis Videgaray y Emilio Zebadúa.

Explicó Sergio Ramírez que en el delito primario por ejercicio indebido del servicio público no significa que haya obtenido recursos de la institución por lo que ese tipo penal no procede para acogerse al criterio de oportunidad, ya que la acusación la señala por omisión más no por el desvío de los recursos que suman alrededor de 5 mil millones de pesos.

“No se va a declarar culpable, no va admitir que es culpable de un delito que no cometió, ya que no está previsto ese escenario y no puede abrirse un juicio hasta en tanto no se resuelva el amparo que se tiene”, precisó el abogado.

Señaló que el juicio de amparo que se tiene en curso podría resolverse antes de que la Fiscalía General de la República pretenda la apertura de la etapa de juicio oral y antes de que eso suceda, su cliente, buscará aportar la información necesaria a la investigación por el ilícito de delincuencia organizada.

Sin embargo, de ganar u obtener el amparo, la acusación por ejercicio indebido del servicio público tendría que sobreseerse; es decir, que se daría carpetazo a esa acusación.

No obstante, si la autoridad ministerial admite que Rosario Robles se adhiera como testigo colaborador, ésta posee información suficiente sobre las pesquisas que realiza la institución federal y le otorgaría beneficios de ley.

“Hoy que ya pudimos empatar con la Fiscalía y nosotros como defensa en una fórmula que las declaraciones de la maestra Rosario Robles sean contundentes para poderse acoger a estos criterios, entonces es con la figura de SEIDO, por conducto de su fiscal, que ha sido exageradamente atento, por la forma como se ha llevado a cabo con nosotros como defensa, va a empezar a mandar al Ministerio Público, para que empiece ya esta comunicación, ya no por conducto del defensor sino directamente con la FGR”, añadió Sergio Ramírez.