Colectivo de Morenistas del Norte de Sinaloa no aceptan ni a Rubén Rocha ni a Gerardo Vargas

Los Mochis, Sinaloa.- El Colectivo de Morenistas del Norte de Sinaloa rechaza por completo las candidaturas de Rubén Rocha Moya a gobernador del estado y de Gerardo Vargas Landeros a la alcaldía de Ahome.

Integrantes de este colectivo, que se dicen morenistas de a pie, expresaron su repudio contra Rubén Rocha Moya, Mario Delgado, Ignacio Miér a causa de inmiscuir en Morena al PRI a través de Gerardo Vargas Landeros, y al PAS por medio de Héctor Melesio Cuen Ojeda.

"El declive de Morena políticamente fue cuando Mario Delgado llegó al Comité Ejecutivo Nacional y el segundo punto determinante sin lugar a dudas cuando Rocha Moya, un priista disfrazado de morenista, llegó aquí a Morena. Él no es militante de Morena. Posiblemente digan que él es senador por Morena, pero ni siquiera está registrado por Morena", dijo Julio César Sierra.

El presidente de este colectivo comentó que nadie está contento con estas designaciones y la alianza con el PAS.

"No votaremos por Rocha Moya es un priista disfrazado de morenista. Es un forajido político porque en la cuestión de los candidatos a diputados plurinominales locales para el estado de Sinaloa, en tercer lugar puso a la esposa de su suplente Raúl elenes, Verónica Guadalupe Bátiz Acosta. Y por si fuera poco en primer lugar de las diputaciones plurinominales queda la presidenta municipal de Guasave con permiso, María Aurelia Leal López".

Por su parte, Martín de Jesús Guerrero, integrante de este colectivo, manifestó que no votarán por Gerardo Vargas Landeros.

Los morenistas de cepa no aceptamos ni a Vargas Landeros ni a Rocha Moya como nuestros representantes, porque marginaron a los militantes que verdaderamente aman a Morena. No relegaron, nos pisotearon, nos humillaron".

Asimismo, Ildefonso Torres, también morenista y miembro del colectivo, comento que esta es una lucha por la dignidad de los morenistas.

Me da mucha tristeza porque hay muchos compañeros con muy buenos perfiles que no fueron tomados en cuenta para ser representantes populares".

Mencionó que Rocha Moya hizo alianza con los políticos que la ciudadanía no quiere.

Marcha

El Colectivo Morenistas del Norte de Sinaloa hará una marcha mañana miércoles a las 17:00 horas, la cual partirá del Parque Carranza, ubicado en Bátiz y López Mateos, en la ciudad de Los Mochis.

"No queremos a esos candidatos de Morena, algunos ya registrados a puestos de elección popular porque no representan los intereses de los ahomenses y de los sinaloenses. No vamos a votar por esas personas que tratan de imponernos. No nos vamos a vender y no vamos a claudicar en esta lucha".