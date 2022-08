Coloca Jara a familia en Morena Oaxaca 

Oaxaca.-A tres meses de asumir la gubernatura de Oaxaca, Salvador Jara amarró en posiciones de Morena a algunos de sus familiares y cercanos colaboradores.



El nuevo Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Oaxaca quedó conformado el pasado sábado y, entre otros, fueron nombrados el hijo del Gobernador electo, Shabin Moisés Jara Bolaños, como Secretario de Organización; y su sobrino Emmanuel Navarro Jara, como Secretario de Formación y Capacitación Política.



Benjamín Viveros, fundador de Morena en Oaxaca con una trayectoria cercana a Salomón Jara -recientemente fungía como secretario del senador en la Cámara alta- fue designado como dirigente estatal del partido.



Otro de los designados son Alejandro Velasco, como Secretario de Jóvenes, y Julia Gabriela Pérez, como Secretaria de Finanzas, quienes participaron en una estructura de apoyo de jóvenes y estudiantes a la campaña de Salomón Jara en Oaxaca.



Presente en la ceremonia de toma de protesta, Jara reconoció que este es uno de sus últimos actos al interior de Morena, antes de asumir funciones como Gobernador de Oaxaca.



"Uno nunca olvida su origen, el que uno no olvide de dónde viene, de dónde salió, es algo muy importante. Como fundador de Morena, siempre pienso que es el proyecto más avanzado en los últimos 80 años. El Gobierno que ahora viene a partir del próximo 1 de diciembre, va a respetar a todos los partidos políticos, no me voy a inmiscuir en la vida interna de nadie.



"Cada partido político hará su actividad y yo haré el trabajo de Gobierno. Hasta ahorita todavía tengo la playera de Morena, pero a partir del 1 de diciembre me voy a quitar la playera de Morena y, aunque mis compañeras y compañeros se encelen, ahora me voy a poner la playera de Oaxaca y voy a gobernar para todos", dijo el Mandatario electo.

Entre otros militantes designados están la diputada local Lizzete Arroyo, como Secretaria de Mujeres; y la ex dirigente estatal y aspirante a la candidatura morenista al Gobierno del estado, Luisa Cortés, como presidenta del Consejo Estatal de Morena.

"Hoy es un día muy importante en la consolidación de nuestro partido, para que se convierta en una pieza importante en el impulso a la transformación de México y de Oaxaca, con los mejores hombres y mujeres de nuestro movimiento. ¡Vamos con fuerza!", escribió Jara en Twitter.