Combate a la pobreza, Insabi y deudas, temas de comparecencia en Sinaloa

Sinaloa.- Nulo combate a la pobreza y contra las adicciones, así como la incertidumbre en la aplicación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y los pasivos que se mantienen en materia de salud, fueron las posturas de los legisladores al secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid; secretario de Salud, Efrén Encinas, y para el titular de la Comisión Estatal para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, Christian Aldo Muñoz.

Al comparecer ante el Poder Legislativo correspondiente de la glosa del tercer informe de labores del gobernador, Quirino Ordaz, los funcionarios estatales informaron sobre los detalles de sus actividades realizadas durante el 2019, rescatando cifras positivas y algunas negativas, a las cuales los legisladores les pusieron puntual atención.

El encuentro fue aglomerado por trabajadores del sector de la salud y la planta laboral de ambas Secretarías y del Ceptca.

Para Madrid

Luego de que los funcionarios rindieran su informe, el diputado del PRD Édgar González Zataráin reprochó que los índices de pobreza extrema no registran un decremento, sino al contrario, se mantienen desde el inicio de la Administración estatal actual.

Consideró como una injusticia que los sectores más vulnerables de la sociedad no estén siendo beneficiados con la aplicación de políticas públicas que contrarresten su precaria situación. Dijo que de 514 millones de pesos destinado para construcción de techos, cuartos y pisos, solo 100 millones provienen del presupuesto estatal, lo que significa que no hay disposición de inversión en la materia.

La comparecencia se llenó de trabajadores de las dependencias. Foto: José Betanzos / El Debate

“Quiero destacar que, por más esfuerzos que se haga, no hay avances en el combate a la pobreza y no se siente porque no se refleja en las cifras del informe. Se me hace absurdo e injusto, pero más de los números y las cifras. ¿Qué van a hacer para sacar a Sinaloa de la pobreza?”, expresó.

En respuesta, el titular de la Sedeso explicó que la mayor parte de los recursos para el combate de la pobreza provienen de la federación, y que se está destinando a la construcción de agua y drenajes, así como de vivienda a personas que tienen más de 30 años sin contar con estos servicios básicos.

Estamos buscando incidir directamente en los índices de pobreza. Los servicios básicos de la pobreza se han quedado rezagados.

Sobre un posible subejercicio en relación a las inversiones dadas en materia de agua potable y drenaje en la Secretaría de Desarrollo Social, fue lo expuesto por la diputada de Morena, Yeraldine Bonilla. Especificó que en el informe de labores del Ejecutivo estatal, en comparación con el 2018, se redujo en un 12 por ciento la inversión y, además, no presenta a detalle la consistencia del convenio con Conagua.

Secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid Pérez. Foto: José Betanzos / El Debate

“Porque en las tablas de manejo estadístico se hace mención de los gastos del 2018 como inversión ejercida; mientras que en 2019 solo aparece la inversión autorizada, mas no la ejercida”, detalló.

En respuesta, el secretario Ricardo Madrid abundó que tal rubro ya no pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social, sino a la de Desarrollo Sustentable, por lo que la aclaración ya no corresponde a su cargo.

Para Encinas

En lo que respecta a los cuestionamientos hechos al secretario de Salud, los legisladores se concentraron en aclarar situaciones que tienen que ver con el Insabi, pagos de deuda a trabajadores del sector de la salud y sobre el coronavirus.

Cuestionado por la diputada del PRI Ana Cecilia Moreno, el secretario Efrén Encinas Torres dejó en claro que los únicos hospitales que pueden cobrar cuota de recuperación por algún servicio son los catalogados como centros de alta especialidad, los cuales se ubican en la Ciudad de México, por tanto, el ciudadano de provincia no tiene la obligación de pagar si este cobro se le impone.

Dijo que los principales retos de la implementación del Insabi es el abasto de medicamentos y los insumos para atender al total de la población. Dijo que se han estado haciendo compras de medicamentos, pero que solo se ha podido subsanar el 5 por ciento del déficit; sin embargo, aseguró que se hizo el compromiso con el Gobierno federal de que en un plazo de tres meses se pueda cubrir la demanda.

“Nos van a dar el recurso para que estos tres primeros meses tengamos el abasto suficiente de al menos el 85 por ciento de medicamentos y material de curación. El resto, ya la compra consolidada, llegará a finales de marzo para cubrir todo el fin de año”, dijo.

Abordado por el petista Mario Rafael González, Encinas Torres aseguró que Sinaloa y México están en alerta y preparados para cualquier caso de coronavirus que se presente, pero que hasta el momento aún no se ha registrado ningún caso.

Titular de la Comisión Estatal para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, Christian Aldo Muñoz. Foto: El Debate

Para Muñoz

Para el titular de Ceptca, la diputada Mariana Rojo concentró su posicionamiento en el regulado nivel de consumo de alcohol que registra Sinaloa, pues si bien se encuentra por debajo de la media nacional, supera extremadamente a estados como Sonora, Tlaxcala y Puebla, que mantiene consumos muy bajos.

De igual forma, el diputado Mario Rafael denunció que hay Centros de Rehabilitación en donde los internos son explotados, pues los obligan a pedir dinero en los cruceros viales.

Adicciones

Ceptca realizó 111 mil acciones de prevención directas ante la población en el 2019 y ha firmado nueve convenios de colaboración con instituciones. En escuelas existe un 16 por ciento de riesgo de adicción.

Estadísticas

Ceptca maneja un promedio de 80 acreditaciones de espacios libres de humo del tabaco al año. Se han reducido alrededor de 2 mil accidentes viales al año provocados por conducir en estado de ebriedad.