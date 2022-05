"¡Comen y se van!": Vicente Fox lanza mensaje a médicos cubanos recordando a Fidel Castro

México.- El expresidente Vicente Fox dedicó a los médicos cubanos el polémico "comes y te vas" que le dijo a Fidel Castro en 2002, criticando la decisión del gobierno de AMLO de contratar a 500 doctores de Cuba ante el déficit de especialistas en hospitales de México.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la mañana del 19 de mayo de 2022 Vicente Fox compartió un meme sobre el "comes y te vas" a Fidel Castro, en el cual confiesa que extraña el trato que recibían los "dictadores" cuando él era presidente.

"Extraño cuando en México trataban a los dictadores como se merecen", dice el meme que muestra una foto de Fox y Castro con los diálogos: "¡Comes y te vas!", y la respuesta del mandatario cubano: "Sí señor presidente".

Sin embargo, el panista fue más allá y lanzó un mensaje a los médicos cubanos que serán contratados por el gobierno de AMLO, a quienes dijo que será su turno de recibir el mismo trato que él le dio a Fidel Castro, por lo que les dedicó la polémica frase.

"Ahora siguen los Doctores Cubanos. COMEN Y SE VAN!!", dijo Fox a los médicos de Cuba que llegarán a México.

Fox le advirtió a los médicos cubanos que ahora es su turno para el "comes y te vas". Imagen: Captura de Twitter

El mensaje del expresidente mexicano contra los médicos cubanos se da luego de que en La Mañanera de AMLO reprodujeron un fragmento de la polémica conversación que el panista sostuvo con el líder cubano.

¿Cómo fue el "comes y te vas" de Fox a Castro?

El incidente diplomático ocurrió en 2002, durante lo preparativos para la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo con sede en Monterrey, Nuevo León.

Previo al evento, Vicente Fox sostuvo una conversación telefónica con Fidel Castro, donde le advirtió al mandatario de Cuba que su presencia en la cumbre representaba "una buena cantidad de problemas" y "no era de amigos avisar a última hora" que acudiría, pues en el evento estaría el presidente de Estados Unidos, George W. Bush.

"Terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresas (...) y que me dejaras libre, y es la petición que te hago, el viernes, para que no me compliques", le pidió Fox a Castro.

El episodio provocó una crisis diplomática en la relaciones entre México y Cuba que se prolongó durante el resto del sexenio de Fox, hasta que en 2015 ambos gobiernos anunciaron un "relanzamiento" en sus vínculos bilaterales.

A propósito de la reciente visita de AMLO a Cuba y su anuncio de contratar a 500 médicos cubanos, el presidente de México recordó el "comes y te vas" con Vicente Fox, situación que calificó de "irresponsable y servil" por parte del panista.

"Me comentaban, ahora que fui a Cuba, que el comandante Castro, cuando ese vergonzoso incidente del 'comes y te vas', no quiso por el afecto a México que se difundiera el incidente porque no quiso que se ofendiera al pueblo de México. (Esto) era nada más para dar a conocer la actitud irresponsable y servil del gobierno de Fox", aseveró AMLO.