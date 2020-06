Comentarios sobre mujeres desaparecidas fueron distorsionados: Barbosa

Cd. de México, México.- El Gobernador Miguel Barbosa acusó que su discurso sobre desapariciones en Puebla fue distorsionado en una guerra sucia en su contra del grupo 'Bloque Opositor Amplio (BOA)', el cual ayer fue dado a conocer por la Federación.

Además de asegurar--como el Gobierno federal-- que existe un BOA nacional, el Mandatario morenista añadió un BOA local, del cual puso como protagonistas a su ex Secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla.

Asimismo, culpó a Luis Ernesto Derbez y Alfonso Esparza, rectores de la UDLA y BUAP, respectivamente, de incentivar una campaña para dejar en mal a su Gobierno.

Buenos días a la BOA nacional y a la BOA poblana que está pendiente de mis palabras para deformarlas y para cargarlas de mala intención, no van a tener éxito, comenzó su videoconferencia dedicada a Covid-19.

No todas las mujeres son encontradas “con el novio". Aquí algunos datos Miguel Barbosa, gobernador de Puebla:



���� A la fecha más de 18 mil 835 mujeres continúan desaparecidas



���� La mayoría tienen entre 14 a 17 años



���� Edomex, Puebla, Jalisco y NL son las entidades con más casos pic.twitter.com/rvh4snE4sR — Comunico (@sergiofimbres) June 10, 2020

"Son una reserva de la sociedad ya muy vieja, muy añeja que está enriquecida, que paga bots, que paga medios de información y que intenta manipular y desgastar a los gobiernos de la cuarta transformación", replicó el mensaje que se emite también desde Palacio Nacional.

De acuerdo al político morenista, su Administración se ha distinguido por trabajar en conjunto con la Fiscalía estatal en localizar desaparecidos, y también ubicar a mujeres en puestos prioritarios de la función pública, como la creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva.

"Declaraciones malintencionadas de personas que la deforman, que las voltean, que les ponen cargas negativas, no me afectan, no me afectan", reprochó.

Lo que le pusieron ayer en cabezas de algunos medios en la tarde no fue lo que dije, revísenlo ustedes muchachos que son la fuente directa.

Barbosa, OTRA VEZ Barbosa.

Dice que la mayoría de las desapariciones son falsas.



“Los casos reales son los menos. Ha habido casos donde la policía ministerial ha encontrado a las personas declaradas desaparecidas pues con el novio, pues”.



pic.twitter.com/7DxW0uYCAP — Jannet López Ponce (@Jannet_LP) June 10, 2020

Barbosa fue criticado por grupos feministas, luego de asegurar que en la Entidad la mayoría de los casos no son desapariciones reales, sino personas que en unos cuantos días vuelven a sus casas sin avisar a las autoridades que no fueron víctimas de un delito.

"La mayoría de denuncias de desaparecidos son casos de personas que no desaparecieron, que se ausentaron de sus hogares por un día, dos días, tres días, por un periodo muy simple, y el tiempo en el cual no tuvieron contacto con sus familiares fue brevísimo, pero fue aquel en el cual la mamá, el papá, el hermano, fueron a Fiscalía a presentar denuncia, y ahí está el registro", argumentó ayer.

Hay otros casos reales, sin duda que sí, que son el porcentaje mínimo, bueno, ha habido casos en donde la policía ministerial ha encontrado a las personas declaradas desaparecidas pues con su novio, pues, por ejemplo, en algún lugar en Puebla mismo, y ya quedaron en el registro de desaparecidas.

A la fecha más de 18 mil 835 mujeres continúan desaparecidas en el país. AFP

'BOA' es un presunto grupo de políticos, instituciones, influencers, consejeros electorales y otros profesionistas desde el cual se busca derrotar a Morena en las elecciones del 2021, según un documento confidencial que ventiló el Presidente López Obrador.

Te puede interesar:

La pandemia no es lugar para la arena político electoral

Morena perdería el sector agrícola de Sinaloa

INE aplaza resolución de nuevos partidos políticos en Sinaloa