Comiendo tortas y tacos; Luis Arce recuerda su meses de exilio en México

México.- El presidente de Bolivia Luis Arce Catacora participó en la conferencia Mañanera del presidente de México Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Ciudad de México, donde recordó como fueron sus días de exilio.

Pues cuando aún no era presidente de Bolivia, se dio un golpe de estado en dicho país, que culminaría abruptamente con el mandato de Evo Morales, a quien se dio asilo político por parte del actual presidente de México, así como Arce Catacora.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Durante los dos meses vivió bajo el asilo político de México, y a la vez el exilio de Bolivia, Luis Arce Catacora recuerda caminar por las calles de la CDMX, comiendo tortas y tacos, y platicando con el pueblo mexicano.

Leer más: Inyectan vacunas falsas contra el Covid-19 en Campeche

Relató el presidente de Bolivia que era bien escuchado los mexicanos, cuando él contaba los tensos momentos políticos que vivía el país latinoamericano. Añade, que no solo se encontró personas que lo escucharon, sino también con personas que solidarizaron ante los lamentables hechos.

"En noviembre de 2019 estuvimos acá (Ciudad de México), tratando de acondicionarnos a la nueva vida que nos esperaba, hasta que fuimos convocados por las organizaciones sociales como candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo y PSP en Bolivia.

Durante los dos meses que me ha tocado estar acá en México, he recibido muchísima solidaridad del pueblo mexicano. Cuando caminaba las calles de Ciudad de México pasábamos como si fuéramos mexicanos, pero cuando hablábamos se notaba que éramos extranjeros y entablaba conversaciones con el pueblo, comiendo nuestras tortas en la calle, nuestros tacos en la calle con la gente, compartiendo, y ellos me preguntaban lo que había pasado en Bolivia y recibía una absoluta solidaridad" recordó el presidente de Bolivia Luis Arce Catacora.

Por otra parte, el presidente Luis Arce declaró encontrarse doblemente feliz por estar en México, la primera por haber recibido la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador como figura invitada en las celebraciones por los 200 años de independencia que realiza el gobierno y pueblo mexicano. Mientras que en segundo lugar, por pisar suelo mexicano como invitado y no como un exiliado de Bolivia, como fue el caso en los últimos meses del 2019, junto a Evo Morales, expresidente de Bolivia.

Leer más: Investiga Cofepris y FGR sustancia de vacunas falsas de Sputnik V

Finalmente, durante su participación en la conferencia Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, expuso los logros en materia de la lucha contra la desigualdad que lidera su gobierno y que en su momento también lideró Evo Morales.