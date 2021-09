Comienza Secretaría de Bienestar la entrega de apoyos a damnificados por inundaciones

México.- El titular de la Secretaría de Bienestar, Javier May, dio a conocer que desde este martes, 14 de septiembre, el gobierno federal comenzó con la entrega de apoyos a las familias que resultaron afectadas en Veracruz, Hidalgo y Puebla tras las inundaciones que presentaron dichas entidades de la república mexicana la semana pasada.

En su comparecencia ante los integrantes de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, May Rodríguez defendió el que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador haya decidido eliminar el Fondo para Desastres Naturales (Fonden), al destacar que ahora se entregan los recursos de forma directa a la ciudadanía que realmente lo necesita.

En este sentido, el funcionario recordó que el Fonden se caracterizaba por "la corrupción y la tardanza" que implicaba que los montos disponibles en este pudieran en verdad llegar a las familias afectadas con los desastres naturales.

"No se permite que nadie lucre la desgracia de la gente. Informo a este pleno que hoy se empezaron a entregar los apoyos en Veracruz, Puebla e Hidalgo", expuso el funcionario federal delante de los senadores.

Por su parte, Javier May adelantó que están por comenzar a entregar los apoyos a los demás estados que también sufrieron daños por los recientes condiciones climatológicas adversas en los últimos días.

Sostuvo que la Secretaría de Bienestar ya se encuentra levantando los censos correspondientes para poder identificar las afectaciones que presentan algunos municipios del Estado de México, así como los daños que ocasionó el huracán "Nora" en Puerto Vallarta, Jalisco.

"Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador es que se ayude a la población damnificada cuanto antes para que inicie su recuperación lo más pronto posible, en todos los casos hay plena coordinación con los tres niveles de gobierno", señaló.

En tanto May se encontraba compareciendo, los legisladores del partido Morena y aliados exhibían cartones con una gráfica a la alza de los programas para adultos mayores; en tanto que el titular de la dependencia federal exponía los programas sociales que se han implementado durante la actual administración.

Javier May destacó que en las elecciones del 6 de junio la Secretaría de Bienestar no tuvo ninguna injerencia y, por ende, ninguna denuncia en contra suya, en los comicios electorales. En este tenor, aseguró que no se permite la corrupción y, en caso de recibir una queja, la canalizan a los órganos de control para darle seguimiento.