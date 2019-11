Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sesionará hoy

Sinaloa.- A 80 mil millones de pesos asciende la cifra del dinero en peticiones de varios sectores para ser contemplados en el presupuesto de egresos 2020, mientras que la Cámara de Diputados sigue bloqueada por miles de manifestantes entre los que se encuentran los productores sinaloenses

Productores sinaloenses buscan la reasignación de 24 mil millones de pesos para el campo en el presupuesto de egresos de la federación 2020, por lo que desde el día lunes han permanecido en campamentos a las afueras de la Cámara de Diputados.

En este escenario, el día de hoy se vence el plazo constitucional para que los legisladores aprueben el presupuesto.

Este jueves, ante la imposibilidad de poder sesionar o simplemente trabajar en el recinto legislativo, los diversos grupos que buscan una mejora en su presupuesto, fueron atendidos en un hotel de la Ciudad de México por la Junta de Coordinación Política, encabezada por el diputado Mario Delgado y en conjunto con el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar titular de la Comisión de Presupuesto.

En conferencia de prensa, el diputado Mario Delgado, informó que ante la amenaza de las organizaciones campesinas de no levantar el bloqueo en San Lázaro hasta ser resueltas sus demandas, respondió que les ha hablado con la verdad, ya que, en total, las diferentes peticiones, rebasan los 80 mil millones de pesos.

“Hemos sido muy honestos, muy directos, también, en decir que tenemos márgenes muy estrechos porque hay compromisos importantes que se están cumpliendo en materia de ingresos: no aumentar impuestos, no endeudar al país y que no haya gasolinazos, que se mantengan en términos reales el precio de los energéticos. Todo eso restringe la bolsa de los ingresos”, afirmó, Delgado.

El diputado morenista, advirtió que en el presupuesto 2020, existe una clara orientación del gasto público hacia los programas del Bienestar, hacia el tema de seguridad y hacia el rescate del sector energético, pues son las prioridades que ha planteado el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, dijo, están haciendo el esfuerzo de ir a la demanda fundamental, qué es lo mínimo que se requeriría para atender las necesidades que se están planteando y ver qué se podría hacer, debido a que todo lo diferente al decreto de presupuesto, necesariamente va a ser reasignación.

“La bolsa de ingresos no creció, aunque subieron los ingresos en 11 mil millones de pesos, pues eso se va a participaciones 6 mil millones, un poquito más, entonces el margen para distribuir es muy pequeño y son muchas las necesidades”, afirmó.

Respecto a que en el plantón que persiste afuera de la Cámara de Diputados, en donde comenzó la desesperación y los enfrentamientos, Mario Delgado dijo que anunciaron estar abiertos al dialogo, y han atendido a todos los grupos solicitándoles no cerrar las instalaciones ni caer en esos enfrentamientos, pero enfatizó que respetan la libre manifestación y que no se hará uso de la fuerza pública bajo ninguna situación.

“Ahora, tampoco hemos dicho ninguna información que pueda levantar falsas expectativas. Estamos siendo muy realistas, muy honestos y muy responsables con lo que les estamos diciendo a las organizaciones y es público, además. Los márgenes, los estrechos márgenes que tenemos en el Presupuesto para el 2020”.

Será el día de hoy que se informe si se podrá cumplir las diversas peticiones de presupuesto, incluidos los productores sinaloenses. “se evaluará mañana para ver si hay las condiciones de que la Comisión, como se tiene programado, pudiera sesionar a las 5 de la tarde; y si es el caso, iniciar mañana ya, aunque sea una sesión muy tarde en el Pleno de la Cámara para analizar y discutir el dictamen de la Comisión de Presupuesto”.