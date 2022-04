Comité de la ONU pide a México reforzar medidas contra desapariciones

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), México acumula 98 mil 877 personas desaparecidas y no localizadas desde 1964, año en que comenzaron los registros, hasta la actualidad. De esa cifra, más de 73 mil 800 son hombres y casi 25 mil son mujeres.

Por otra parte, el Comité de la ONU resaltó los avances en la materia con la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la creación de comisiones locales de búsqueda y de fiscalías especializadas en estos caso.

Raúl Durán

