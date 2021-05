Como Lynda Carter o Gal Gadot, Wendy Ibarra esposa de Mario Zamora da vida a la Mujer Maravilla

Wendy Ibarra se suma a la lista de mujeres intrépidas quienes se han caracterizado como la Mujer Maravilla, uno de las superheroínas más aclamadas de la DC Comics creada en la década de los 40's por el autor de historietas estadounidense William Moulton Marston.

Al ver a la esposa de Mario Zamora Gastelúm, candidato de la coalición "Va por Sinaloa" (PAN-PRI-PRD) a la gubernatura del estado de Sinaloa, se nos viene a la memoria las diversas actrices quienes han mostrado tanto en cine como en la televisión, el girl power de este personaje.

Tal fue el caso de Ellie Wood Walker, actriz estadounidense que pasó a la historia como la primera mujer en interpretar a Wonder Woman (Mujer Maravilla) o la actriz originaria de Phoenix, Arizona Lynda Carter, quien para los amantes de los comics siempre será la Mujer Maravilla por excelencia.

Wendy Ibarra de Zamora se caracterizó como la Mujer Maravilla para un acto de campaña de su esposo Mario Zamora, que tuvo lugar en la ciudad de Los Mochis, perteneciente al municipio de Ahome, estado de Sinaloa, México. A manera de celebración por el Día del niño, tuvo una divertida charla con varios infantes a bordo del autobús de campaña.

La esposa del candidato a la gubernatura de Sinaloa no olvidó ningún detalle característico de la Mujer Maravilla, como el lazo de la verdad, sus brazaletes que repelen cualquier tipo de arma, su tiara y su escudo, pero no un escudo como el que usa la actriz israelí Gal Gadot (la actual Wonder Woman), sino un escudo peculiar y muy acorde a estos tiempos de campañas políticas: una gran imagen de cartón de Mario Zamora.

En esta ocasión no vimos a la Mujer Maravilla combatir con aquellos villanos mostrados en las historietas de la DC Comics como Doctor Poison, Apolo, Maxwell Lord o Baronesa Von Gunther. Wendy Ibarra usó el látigo de la verdad para tener un momento de sinceridad con los niños, aunque todos sabemos que para decir la verdad, no hay como los reyes del hogar.

La esposa de Mario Zamora le preguntó a los niños, qué le dirían al futuro Gobernador de Sinaloa si lo tuvieran frente a ellos. En el siguiente video te compartimos lo que respondieron los niños:

Wendy Zamora mezcló los súper poderes de la Mujer Maravilla con un poco de política y con la música de la cantautora mexicana Gloria Trevi, causando gran sensación en redes sociales. Pensó en cada detalle para llevar a cabo una muy buena interpretación de esta superheroína e incluso, no pudo faltar la característica vuelta de Wonder Woman.

Al ver estas imágenes, también se nos viene a la memoria aquella humorística caracterización que la fallecida actriz mexicana Evita Muñoz "Chachita" hizo de la Mujer Maravilla, en la película de 1982 "¡El que no corre... vuela!", protagonizada por la también fallecida actriz María Elena Velasco, la recordada "India María".