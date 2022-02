Como Varguitas, AMLO lleva todo el sexenio prometiendo internet universal: Loret de Mola

" No es la única en la que la 4T aplica el 'método Varguitas' . Cada tres o cuatro meses, anuncian que ya están construyéndose 3,000 “centros integradores” que hacen de todo (...) El 26 de mayo de 2020, el gobierno decía que ya existían 3 mil centros integradores conectados. No es cierto. Existen máximo 400", exhibió.

" Como Varguitas, el presidente López Obrador lleva todo el sexenio anunciando lo mismo y nomás no sucede : que ya habrá miles de puntos de acceso gratuito a internet en el país para que todos los mexicanos tengan conectividad", dijo sobre AMLO y su promesa de internet.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.