¿Cómo es la vida de un presidente en México? Vicente Fox responde

Ciudad de México.- El expresidente Vicente Fox se sincera en una entrevista con Yordi Rosado y explica cómo es la vida de un presidente de México fuera de sus obligaciones. Además, reveló detalles sobre las polémicas en las que se vio envuelto desde que decidió dedicarse a la política, desde su furtivo amor con Marta Sahagún hasta la inseguridad que sintió al ganar las elecciones del 2000.

Durante la entrevista, Fox hablo sobre su trayectoria dentro y fuera de la política, su infancia, su labor como presidente y la relación que mantuvo con sus homólogos y como era la vida en Los Pinos.

La vida privada como presidente

“A un presidente hay toda una corte que está lista para atenderlo”, respondió Vicente Fox al ser cuestionado sobre como es la vida de un presidente.

“Hay quienes piden las cosas caprichudas, yo jamás abusé de andar pidiendo cosas que no correspondieran, si cosas que tenían que ver con presidencia. Pero si hay unos bien abusivos que se manejan con una pompa”, añadió sin revelar nombres.

Respecto a los gastos personales del presidente, Jordi Rosado preguntó al ex mandatario quien los cubre, si el estado o con el salario que reciben. A esto Fox respondió que “todo es parte y parte. Sí, efectivamente, el presidente tiene todo a disposición, pero yo me imagino que si hay presidentes que abusan de glotones y de bebedores”

“Pero ciertamente, Sí. López Obrador no tiene que poner un peso de su bolsa ahorita para vivir como mago en Palacio Nacional”, añadió.

Respecto a su actuar al frente del Poder Ejecutivo explicó que el Estado Mayor Presidencial le tenía asignado un presupuesto para sus gastos personales y para atenciones con otros.

“No traes cartera, no traes chequera, no traes efectivo. El Estado Mayor o quien sea el ayudante te va atendiendo todas las cosas, están presupuestadas. Eso no lo puede negar López, todo lo que él se gasta ahí dentro no es de su sueldo, su sueldo va íntegra al ahorro”.

¿Cómo fue ganar la presidencia?

En la misma entrevista, el empresario y expresidente explicó que al ganar las elecciones del 2000 se sintió inseguro y decidió refugiarse en la basílica de Guadalupe para quitarse el “pánico” inicial y pedir la fortaleza necesaria para cumplir con su mandato.

“A la hora que ganas, realmente, yo hasta me dije pa´qué me metí en esta", dijo.

Contó que después de encomendarse a la virgen, armó un gabinete de trabajo con personas leales que le ayudaran con la labor que le esperaba.

“Contrata gente buena, que venga a trabajar contigo, que te sea leal, que te va a responder, que agarre también las riendas y se v a a fajar como tú", declaró.

Fox mencionó que para contratar personal hizo una caza de talentos para encontrar los candidatos ideales para ocupar los puestos administrativos de alto nivel. Reconoció que esta acción fue muy criticada en su momento, pero le permitió obtener los currículos de tres personas mejores preparadas para cada puesto.

Sin embargo, muchas de las personas a las que les ofreció los puestos públicos lo rechazaron debido a la paga.

"Desgraciadamente, la paga en el gobierno en lo público era muy inferior a la paga en el sector privado", dijo.