Como "ilusa y equivocada", califican la política de autos "chocolate" en México

Si bien la asociación hizo público que su equipo legal ya trabaja en la defensa jurídica para evitar que se concrete el decreto, además de que no descartan amparos de terceros contra esta medida, el presidente López Obrador aseguró que defenderá el decreto al argumentar que no perjudica a los mismos distribuidores.

Guillermo Rosales Zárate explicó que los vehículos “chocolate” son vehículos desechados, dados de baja en pérdida total, siniestrados completamente y que no tienen valor como auto en Estados Unidos, tanto que no pueden circular ni repararse.

Al respecto, añadió en su opinión que otro problema es que la corrupción en aduanas sigue imperando, así como en los gobiernos estatales y municipales que permiten la venta de los vehículos en calidad de contrabando en las vías públicas, en los lotes. “Siendo mercancía prohibida no tienen ningún obstáculo en llevar a cabo su labor y por otro lado, es bastante iluso, por decir lo menos, el pensar que la criminalidad dejará de actuar únicamente con este registro de los vehículos ilegales, como es suponer que no utilizarán vehículos emplacados para seguir haciendo sus delitos”, lanzó.

Lorena Caro Reportera de Investigación

