¿Cómo impactará la elección de diputados al gobierno de AMLO?

Sinaloa.- Los resultados preliminares de la elección en la Cámara de Diputados federales pusieron “feliz, feliz, feliz”, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien así lo reconoció públicamente.

Lo anterior, aun cuando, en comparación con el 2018, Morena perdió votos en la Cámara baja, ya que para el último trienio los votantes le dieron 247 curules y ahora se estiman en 198.

Especialistas en ciencias políticas y antropología social destacaron en entrevista para Debate que Morena se posicionaría como mayoría simple, lo que revela que no pierde como la oposición hubiese querido, mantiene un peso importante, pero los posibles resultados aportan mayores oportunidades a la democracia, ya que si AMLO busca aprobar nuevos proyectos, tendrá que negociar.

Los resultados preliminares del INE destacaron, además, que el Partido del Trabajo abría logrado 39 diputaciones; y el PVEM, 45. Lo anterior, mientras que se estima preliminarmente que Acción Nacional logró 114 curules; el PRI, 70; Movimiento Ciudadano, 23, y PRD, 13; sumando como grupo político de oposición 220 curules. Actualmente, la legislatura de la Cámara de Diputados está conformada por ocho grupos parlamentarios. En los últimos tres años, Morena sumó diputados a su bancada, principalmente del Partido del Trabajo y el PVEM, conformando una mayoría de forma artificial de 253 diputados, es decir, el 50.6 por ciento del total de 500.

Negociar

Azul A. Aguiar Aguilar, doctora de investigación en ciencia política por la Universidad de Florencia, Italia, y profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), destacó que los resultados preliminares muestran que hay una pérdida considerable en el caso de Morena porque pierdan la posibilidad de reformar por ellos mismos la Constitución sin negociar con los partidos de oposición. “Para mí esa es la clave del funcionamiento de un régimen democrático constitucional como el nuestro”, destacó.

Abundó al respecto que al perder Morena la mayoría calificada y la posibilidad de reformar la Constitución junto con sus aliados, se avanza poniéndole límite al proceso que venía desarrollándose desde el 2018, cuando llegó Morena y que al crear una mayoría artificial en la Cámara de Diputados se estaban viendo legislaciones sorprendentes.

“Por citar alguna reciente que fue publicada el 7 de junio en el Diario Oficial de la Federación, tiene que ver con el eje transitorio que amplía el periodo de gestión del presidente de la Corte (Arturo Zaldívar) ese tipo de artículos transitorios de último momento sin negociación, digamos, con la oposición van a ser más difíciles ahora”, mencionó.

Sobre todo, Aguiar Aguilar destacó que se protege la democracia constitucional para cambios que tenga que ver con reformas trascendentales al marco electoral, al marco de derechos, lo cual calificó como una gran ventaja. “Morena no pierde como la oposición hubiera deseado, pero creo que es un gran paso haber logrado votos para quitarle la posibilidad de reformar la Constitución a Morena”, opinó.

La también profesora en la Universidad de Guadalajara puntualizó que ahora el Gobierno de Andrés Manuel va a tener que hacer lo que hacen las fuerzas políticas en una democracia funcional, que es ponerse de acuerdo con la oposición, algo que el mandatario, según la especialista, no venía haciendo, al contar con aliados. “Ahora, el aliado más fuerte que tiene es uno de los aliados más cambiantes de bando de una manera muy fácil, que es el Partido Verde, eso podría reducir las garantías de la propia coalición que ahora tiene Andrés Manuel para poder llevar a cabo reformas o proyectos de su agenda política”, enfatizó.

En este caso, por ejemplo, AMLO anunciaba que buscará al PRI. Azul A. Aguiar Aguilar calificó que puede ser una buena decisión que empiece a buscar a otros partidos políticos, para que pueda negociar entre todos las reformas que pueden hacer en el país.

Al ser cuestionada sobre una repetición del fenómeno de mayoría de forma artificial por parte de Morena, la especialista indicó que la autoridad electoral ya ha determinado cuáles son las condiciones en las que se podría dar esto y hay un poco más de previsiones. No obstante, analizó que el número de diputados que le hacen falta a Morena para alcanzar una mayoría calificada es mucho mayor que en las elecciones pasadas, apuntando que eso también les juega en contra.

Correlación de fuerzas

Claudia Benassini, doctora en antropología social e investigadora de campañas electorales, analizó al respecto que los resultados no darían la mayoría absoluta a Morena, como la tuvieron durante los últimos tres años, es decir, tendrían una posición muy importante, pero para la toma de decisiones tendrán que consultar al resto de los partidos.

“Creo que eso modifica la correlación de fuerzas y, desde luego, la correlación de la Cámara no va a ser lo mismo porque tendrán que consultar y, entonces, los partidos de oposición tendrán también la facultad, por la presencia numérica, de oponerse, de proponer, etcétera”.

Consideró que lo anterior era lo que muchos especialistas y ciudadanos planteaban, que realmente debería de haber un equilibrio en la Cámara y no dejar que un solo partido fuera el que tomara las decisiones.

Ante este panorama, Claudia Benassini, también académica en la Universidad de La Salle, consideró que el Gobierno de AMLO va a tener dificultades para conseguir lo que quiere conseguir y, seguramente, en algunos momentos habrá impedimentos para que esto se haga.

Lo anterior, consideró, podría traducirse en críticas hacia los partidos y hacia los mismos legisladores, que ya es un estilo que se le conoce al presidente, según opinó Benassini, “Creo que muchas personas, a lo mejor, pueden estar de acuerdo con esta posición crítica del presidente hacia instituciones como los partidos o hacia personas individualmente; habrá otros que no, pero que el presidente se manifieste no quiere decir que las personas van a dejar de hacer lo que están haciendo, no los partidos políticos”, destacó.

Haciendo referencia a la celebración que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hiciera en la mañanera del 7 de junio ante los resultados de Morena, Claudia Benassini destacó que al presidente le interesa mucho más lo que pase en la Cámara de Diputados, aunque consideró que no deja de ser significativo que Morena haya conseguido tantas gubernaturas.

Precisamente sobre el resultado en las gubernaturas, la académica de la Universidad La Salle abundó que tiene que haber equilibrios entre el presidente y los gobernadores, de tal forma que no solamente los de su partido se vean beneficiados por cierto tipo de prerrogativas.

“Sino que tendría que haber un equilibrio o buscar que este equilibrio beneficiara al resto de los estados; finalmente, todos los estados somos un país y el país es gobernado por un hombre, pero por distintos partidos políticos”, enfatizó.

Votos de castigo

Mónica Montaño Reyes, coordinadora del Observatorio Político Electoral, de la Universidad de Guadalajara, y doctora en ciencia política, mencionó que el tema del gane de Morena en las diputaciones federales debe verse con mucho cuidado, ya que rememoró que en la elección del 2018 tuvieron una mayoría calificada hasta cuando estaba funcionando la Cámara, ya que se cambiaron casi 70 diputados de partidos y se sumaron a la bancada, “esto en contra de la voluntad popular, que no los había elegido como tal mayoría”, detalló.

Al respecto, no desestimó que pueda ocurrir de nuevo. Asimismo, enfatizó que también hay señales de votos de castigo para Morena, que representaría un mensaje de que el partido se tiene que consensuar más y tiene que negociar más las decisiones que toma el presidente, “espero que aprendan algo de esta elección, y que sí sea un poco más de contrapeso la Cámara de Diputados”, enfatizó.

Para Montaño Reyes, el presidente se está equivocando mucho al manifestarse sobre la elección antes y después de la misma. En particular, la especialista apuntó que AMLO se equivocó mucho al meterse tanto al proceso electoral, al meterse con el INE y descalificar al árbitro. Destacó que algunas candidaturas fueron muy competitivas, lo que indica que, aunque gane en algunas, sí hay mucha oposición todavía.

“Y si no se modera con sus mensajes y no entiende el mensaje que le dan los votantes, corre el riesgo de que en tres años le vaya todavía peor a su partido y a su figura”, dijo Montaño Reyes. Por lo tanto, concluyó que se debe de entender el mensaje que se le está pidiendo: más pluralidad y más equilibrio de las decisiones que toma.

El Dato

Estados

En conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador habló sobre los resultados de la jornada electoral del domingo pasado. Rechazó que a su movimiento le haya ido mal en las elecciones, al recordar que ganaron 11 de 15 gubernaturas en disputa, 8 de estas en el Pacífico.

