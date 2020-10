Como mujer indígena, nos han rechazado: Martha Hernández, aspirante a la Secretaría General de Morena

México.- ¿Puede una mujer indígena acceder a los más altos puestos de Morena en medio de una fuerte disputa por la renovación de la dirigencia? Martha Hernández Hernández lo afirma, y busca la Secretaría General del partido.

Es militante de Morena desde el 2013, parte de los miembros fundadores que apoyaron la propuesta de Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente del Consejo Nacional, y Martí Batres fungía como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, cuando todavía no contaban con el registro para contender en una elección.

Ahora, Morena se debate y divide en la renovación de su Presidencia y de su Secretaría General rumbo a la elección más grande que tendrá México en 2021. El poder se repartirá en tres mil cargos de representación popular, donde destacan quince gubernaturas —entre ellas la de Sinaloa—, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la Cámara de Diputados.

Candidata indígena

Martha comienza esta entrevista transmitida en las redes sociales de Debate presentándose en náhuatl, dirigiéndose así primero que nada a los pueblos originarios que la apoyan.

Después nos comenta en español que ha trabajado para Morena y para el proyecto de la Cuarta Transformación sin tener un cargo, afiliando a la ciudadanía en diversos municipios en su estado, Hidalgo; ha entregado casa por casa el periódico Regeneración —medio de propaganda del partido— y se ha encargado de asistir a cursos estatales y nacionales organizados por este instituto político; ha sido coordinadora de campaña en su región tanto de diputados locales como federales, fungiendo como enlace con las comunidades indígenas. Fue candidata a diputada local y a la presidencia municipal en Huautla, Hidalgo.

"Decían que porque no tengo los recursos no podemos desempeñar un cargo". Se aclara que parte de su lucha es esta también, demostrar que los habitantes de los pueblos originarios deben y pueden contender e involucrarse en la vida política desde el nivel municipal hasta el nacional.

Retos

Tiene en su contra —aunque no debería— ser mujer, originaria de una comunidad rural, indígena y ser de escasos recursos. Niega sentirse defraudada por el partido —responde a pregunta expresa—, pero sí de quienes lo ha representado porque fueron ellos quienes permitieron que llegaran diversos grupos a este instituto, y son los que se empezaron a adueñar del mismo, dejando a la militancia a un lado. Explica, pero no da nombres, tan solo un caso es el de Hidalgo, comenta.

La propuesta de Martha Hernández Hernández, maestra de educación preescolar indígena, está basada principalmente en reconocer las voces y los votos de la militancia de a pie en las decisiones al interior de Morena, algo que se perdió en el camino, dice.

Acepta que transitar en la política ha sido, y es difícil «porque como mujer indígena nos han negado, nos han rechazado por ser diferentes a los demás, nos han discriminado, por eso los indígenas sí podemos desempeñar cualquier cargo político, tenemos buena respuesta por militantes y simpatizantes». Sabe que la competencia por el poder dentro de Morena ha sido complicada, y comenta que su campaña es sin recursos, pero agradece la apertura que hay en redes sociales y de mensajería como Facebook, Twitter y WhatsApp, además de medios de comunicación para poder entonces difundir su mensaje.

Para el 2021, Martha prevé que Morena llegará fortalecido con los mejores liderazgos y unidad. Pide confiar en ella y elegirla para poder organizar esto. Señala que es clave retomar la comunicación que se perdió con los militantes en los estados de la república mexicana. Repite las frases de Andrés Manuel López Obrador, considerado el líder moral de Morena.

Se debe recuperar la filosofía de «no mentir, no robar y no traicionar» porque «esto se ha perdido», expone la candidata a la Secretaría General del partido en el poder, un «partido del pueblo y para el pueblo». «Hablaré con la verdad», consigna.

¿Escuchará Morena las peticiones de los militantes y de los simpatizantes de a pie?¿Morena podría convertirse en otro PRD?, es cuestionada.

Martha no duda en que ambas cosas puedan ser realidad. Ella ha apoyado a AMLO desde que militaba en ese partido, el cual terminó destrozado. Todo puede ocurrir dependiendo de las decisiones que se tomen, «porque Morena perdió la esencia, en el camino empezó a llegar gente con dinero y gente que quería solo el poder, deben dar la oportunidad a quienes no tienen un cargo o a quienes fundaron Morena». Sus palabras son concisas.

Pueblos originarios

La candidata expresa que falta reconocer mayores liderazgos de mujeres indígenas. Menciona dos casos: el de la guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, y el de Yalitza Aparicio, actriz mexicana, a quienes admira.

Martha expone que su plataforma política aboga por la inclusión de los pueblos originarios, apoyo a las mujeres indígenas, los jóvenes y la comunidad LGBTT para que puedan postularse a cualquier cargo de elección popular.

Los problemas de los pueblos originarios son inmensos; sin embargo, debemos comenzar por «promover acciones que respeten, garanticen y reconozcan la participación de los pueblos originarios», propone esto en todos los ámbitos sociales de México.

Ve en AMLO un reconocimiento a las comunidades indígenas y se siente con confianza en que también pueden acceder a cargos políticos.

Sobre el proyecto del Tren Maya, una de las obras emblemáticas del presidente, que ha tenido muchas críticas de grupos ambientalistas, académicos y comunidades indígenas del sur, lo ve positivo. Expresó que traerá un desarrollo económico necesario en el sur.

Al ser cuestionada sobre otro tipo de megaproyectos que deberían ser revisados en el país, los cuales principalmente han sido rechazados y denunciados por defensores de derechos humanos y de comunidades indígenas, dijo no tener conocimiento.

Discriminación estructural

«A mí me castigaron muchas veces por hablar el náhuatl porque en ese tiempo era castellanizar. Yo en la escuela no hablaba porque no podía hablar español, mi lengua materna era el náhuatl, y a partir de entonces empecé a decir: “¿Por qué tengo que olvidar mi lengua?”», señala Martha sobre sus estudios de primaria y secundaria, que terminó con mucho esfuerzo porque aún no hablaba el español.

Explica que podía leerlo, pero no entablar una conversación. Se propuso nunca dejar de hablar su lengua «porque donde quiera que me pare me identifica mi lengua materna, y estoy orgullosa de pertenecer a una comunidad indígena, y jamás la voy a rechazar».

En entrevista nos comenta que terminó la preparatoria mientras trabajaba porque no contaba con los recursos económicos de sus padres, posteriormente se licenció como maestra de educación preescolar.

«Valoro mucho, porque gracias a mi lengua materna tengo un trabajo porque soy maestra de preescolar indígena», dice.

Parte de su misión es rescatar y seguir fortaleciendo la lengua indígena, mientras está orgullosa de que en su familia todos hablen náhuatl, incluso los más pequeños.

La discriminación que vivió de pequeña continúa reproduciéndose en nuevos ámbitos, ahora en la esfera política, en la cual se ha interesado y ha tenido la oportunidad de acceder, aunque con dificultades.

«Todavía hay discriminación. ¿Por qué Martha —dicen— tiene que ser la secretaria? Porque tuve el valor de inscribirme y seguir en esto, y vamos con todo. Hay compañeros simpatizantes que me están apoyando. Vamos a ocupar la Secretaría para representar a la militancia», expone.

Cronología

4 de octubre del 2020.- El domingo trascendió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación iba a analizar y votar una propuesta para echar abajo el proceso de elección de la dirigencia nacional de Morena a través de una encuesta.

5 de octubre del 2020.- De acuerdo con el magistrado Felipe Fuentes, no existen condiciones para realización de una elección libre, justa y confiable de la dirigencia de Morena, por lo que propone aplazar el proceso. Aunque ya se llevaba a cabo la encuesta.

6 de octubre del 2020.- El Tribunal confirmó la encuesta para elegir la dirigencia nacional de Morena y avaló lo realizado por el INE en dicho proceso, después de fuertes críticas de políticos de Morena. Se espera conocer los resultados el fin de semana.

Encuesta

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la encuesta para elegir la dirigencia nacional de Morena y avaló lo realizado hasta ahora por el Instituto Nacional Electoral (INE) en dicho proceso.

En sesión pública, el magistrado presidente Felipe Fuentes admitió que modificó el proyecto previamente circulado y en el cual se proponía revocar el proceso para prorrogar el mandato de Alfonso Ramírez Cuéllar.

La nueva sentencia fue aprobada por unanimidad de votos, luego de ser desestimadas las impugnaciones por extemporáneas.

El INE tiene previsto que las encuestadoras responsables de la encuesta abierta entre militantes y simpatizantes de Morena, con una muestra nacional, concluyan mañana el levantamiento de los cuestionarios para dar a conocer la nueva dirigencia el fin de semana. Fuente: Reforma/Guadalupe Irízar, Érika Hernández y Claudia Guerrero