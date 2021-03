"Como presidente ha sido un fracaso": Loret de Mola y Brozo critican a AMLO y gabinete

México.- En medio del desierto de Sonora y con un camello como invitado especial, el periodista Carlos Loret de Mola y Brozo, personaje de Víctor Trujillo, reflexionan sobre la "pandilla moral" conformada por el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la cual, acusan de cambiar lo moral por la lealtad.

En el Episodio 23 de "Brozo y Loret" para Latinus, ambos personajes públicos enlistaron, a modo de critica, a diversos actores políticos que han demostrado con sus acciones que al titular del Poder Ejecutivo Federal no le importa la moralidad ni las leyes, para este, lo más elemental es que le sean fieles y que las normas se ajusten a sus deseos.

El conductor de "Así las cosas con Loret" expuso que durante el gobierno de Morena la ciudadanía ha sido testigo de cómo se normalizan los delitos, ya que, señaló, "se vale todo lo que antes criticaban".

Para completar lo dicho por Loret, Brozo mencionó que "mientras el líder, López Obrador, diga qué es lo moral, entonces es conducente".

El periodista de W Radio cita unos cuantos delitos que ciertos militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional han realizado sin obtener por ello más que recompensas por parte del gobierno federal, como el caso del candidato a la gubernatura del estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, acusado de haber abusado sexualmente a por lo menos 2 mujeres.

Al respecto, Loret de Mola ironizó que si cometes ese tipo de delitos, pero te "arrodillas frente al líder" quedas "purificado" y se te considera como que nunca pecaste de ninguna forma.

Por su parte, Brozo indicó que esa mentalidad no solo opera en el presidente, sino en todos los militantes de Morena. Señaló que, cuando alguien llega a la presidencia, este debe adaptar todos sus conocimientos a la realidad de la nación. No obstante, destacó que durante el gobierno del mandatario ha sido al revés, puesto que "el país tuvo que adaptarse a las necesidades del presidente".

Ante esta situación, el columnista de El Universal resalta que actualmente gobierna a la república mexicana "una pandilla" que comete los mismos delitos que se cometían en el pasado, con la diferencia de que a esta se le autodenomina como "pandilla moral", pero, eso sí, dependiendo del punto de vista del presidente López Obrador.

Ambos recordaron la petición del ejecutivo federal para que se investigue al juez Segundo que otorgó, en un principio, suspensiones definitivas a las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, para, posteriormente, dar las definitivas. Al respecto, subrayaron que al juez Juan Pablo Gómez Fierro no se le investiga por corrupto, sino porque "no se arrodilló" ante el presidente.

"Hizo 18 años campaña para llegar al poder y ahorita está haciendo campaña para quedarse con todo el poder", expuso Loret de Mola.

Criticaron que a estas alturas de la administración de la Cuarta Transformación ya no hay ningún cambio de régimen como se anunció, adelantando que muy seguramente lo que dirán es que la Pandemia de Covid-19 fue la causante de que esta no se llevara a cabo.

Posteriormente, mencionan que López Obrador se enamoró de la vida política en la época de la presidencia de López Mateos, cuando se tenía a un presidente con pode absoluto, un gobierno antidemocrático y un país asilado de todo.

Debido a ello, critican que lo que el titular del Poder Ejecutivo lo que quiere es regresar a esos años y no trascender, puesto que es el que "añora".

El periodista Loret de Mola le cuestionó a Brozo si habrá alguien en Palacio Nacional que todavía se atreva a decirle que no al presidente o si es que a caso alguna vez hubo ese alguien que se opuso a la voluntad del mismo.

No obstante, el gobierno de Morena no fue el único criticado, ya que también arremetieron contra la oposición, a quienes reclamaron que, teniendo la oportunidad de servirse "con la cuchara grande" y disponiendo de un festín, únicamente piden "una caguama". Ante esto, Brozo puso en entredicho si es que no hay detrás de todo ello, pactos y convenios para que, de nueva cuenta, la administración actual vuelva a arrasar en las elecciones intermedias del 6 de junio o que únicamente se queden como espectadores esperando a que el gobierno se haga el harakiri.

Nuevamente, como suele hacerlo en su noticiero radiofónico, Carlos Loret de Mola denunció la incompetencia del gobierno en la distribución y aplicación de las vacunas contra Covid-19 y todos los tropiezos implicados en ello.

Luego, arremetieron con la última pelea protagonizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y Morena, debido a que la semana pasada el órgano electoral dictó nuevos criterios para impedir la sobrerrepresentación por vía plurinominal de cualquier partido político. Ante esto, Morena denunció que la institución busca frenar su proyecto de transformación.

Por último, antes de que Brozo se fuera en su camello "Hugo", ambos se burlaron de lo dicho por Antonio Attolini, quien es aspirante a diputado federal por Morena, al comparar al presidente con Gandhi, Martin Luther King e, incluso, con Jesucristo.