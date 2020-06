¿Cómo se cuida AMLO para que no le de el coronavirus?

Chiapas.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, reveló en La Mañanera las medidas de seguridad e higiene que ha tomado desde el inicio de la pandemia por Covid-19 y durante su gira por el sur del país, luego de terminar la Jornada Nacional de la Sana Distancia.

El mandatario fue cuestionado en su conferencia matutina desde Palenque, Chiapas, a cerca de las medidas que toma durante la gira que inició este lunes para dar banderazos a los tramos del Tren Maya.

Andrés Manuel aseguró que toma las medidas que se le han indicado al resto de los mexicanos, como la sana distancia, la aplicación de gel antibacterial, aseo y lavado de manos constantemente.

Lo mismo que yo recomiendo y que a mí me han dicho: la sana distancia, el aseo, el lavado de las manos”, declaró Andrés Manuel.

Además indicó que lleva una sana alimentación a base de productos orgánicos y sin consumir comida chatarra.

Por último, dijo que tener una consciencia tranquila también es una medida para no contagiarse de coronavirus, además de no mentir y no robar.

Y estar bien con nuestra consciencia; no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”, aseguró AMLO.

