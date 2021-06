¿Cómo votar seguro este 6 de junio ante la Covid-19?

Sinaloa.- Las elecciones intermedias están a un paso de llevarse a cabo en Sinaloa y México. Se trata de un proceso único al realizarse en medio de la pandemia por covid-19, misma que ha dejado más de 200 mil fallecidos en el país.

El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa han destacado acciones para que al acudir a votar, los ciudadanos estén libres de contagios, como el hecho de que solo dos personas podrán votar en una casilla simultáneamente, se tendrán que limpiar las superficies, usar gel antibacterial, entre otras.

Lo más acertado

Jaime Bustos Martínez, experto en ciencias biomédicas y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, destacó que la principal forma de protegerse durante este domingo 6 de junio es con el uso de cubrebocas a aquellas personas que estén o no vacunadas; la segunda recomendación, destacó, es la distancia entre una persona y otra, además de llevar la pluma o crayón personal con la que se hará la votación.

“Si hay manipulación de las hojas, de la pluma, lo recomendable es usar el gel una vez que se haya hecho la votación”, destacó el especialista en microbiología y biología molecular.

Consideró que si el ciudadano reconoce que padece algún síntoma de covid-19, no ir a votar es lo más responsable. En el caso de ser otro padecimiento, enfatizó, se puede analizar por el votante. “Desafortunadamente, no se tiene el sistema de voto por correo o votar en línea, que sería lo recomendable en este tipo de situaciones”, comentó.

Medidas para tomar en cuenta.

Para Bustos Martínez, las medidas que estableció el INE son las más comunes que se habrían de esperar, las más acertadas y recomendables para evitar la propagación del virus y continuar con el proceso. “Cosas más drásticas no podrían implementarse en todos lados y con estas medidas sí vemos que, en dado caso de que pudiera haber personas con covid-19, que no lo sepamos, que este contagio pudiera ser lo menos posible”, reafirmó.

Vacunación

Israel Diarte Arellano, coordinador del Departamento de Unidades Especializadas en Sinaloa, destacó en entrevista para Debate que la gente tiene que entender que la vacuna que le pusieron a muchos de los que van a votar en las próximas elecciones no es una patente de corso, es decir, no es para que la persona en alguna forma haga lo que ella quiera durante ningún día, independientemente de que sea la jornada electoral. El internista fue enfático al destacar que deben de entender que se tienen que seguir protegiendo y que la vacuna que les pusieron, en el mejor de los casos, previene enfermedad grave, pero no previene contagios. Explicó que muchas de las personas pueden llegar a contagiarse y tener una enfermedad menor, una enfermedad leve, mínimamente asintomática o completamente asintomática, pero llevar el virus de un lado a otro.

“A lo mejor no van a enfermar grave, no van a tener fiebre, tos y otras manifestaciones, pero pueden llevar el virus de una persona a otra”. Un ejemplo, destacó, se trata de Estados Unidos, un país que ha vacunado a más de 100 millones de personas, de las que únicamente el 0.01 por ciento de la población ha enfermado, es decir, unas mil personas.

Recomendaciones

Ante este panorama, abundó que el día de la elección se debe usar el cubrebocas de forma correcta, ya que es una de las mejores herramientas para evitar los contagios, e instó a llegar con las manos limpias, utilizar alcohol en gel después de tomar las boletas, después de hacer todo el procedimiento de votación y entregar las boletas en la casilla.

“Esto es importante, recuerde que va a haber personas contando los votos, esas personas, aunque van a estar protegidas, van a estar utilizando el alcohol en gel, van a estar expuestas a estos virus que podemos dejar nosotros de repente por ahí”, comentó.

Recomendó evitar reunirse una vez emitido el voto. “Es votar y salirse e irse a su casa, nada de hacer reuniones o algún proselitismo, porque, aunque estemos en semáforo verde, tiene su límite en espacios abiertos, cerrados”, advirtió.

Agregó que es importante tener una jornada lo más sana posible, mantener la distancia de tres metros o metro y medio, para evitar precisamente un aumento en la taza de contagios por covid-19 después de la jornada electoral.

Karla Gabriela Peraza Zazueta, consejera presidenta del IEES, hizo un llamado a la ciudadanía a votar responsablemente y acudir sin ninguna preocupación. Indicó que en todas las casillas del estado se aplicará gel antibacterial, y los ciudadanos pueden acudir con su propia pluma o lápiz.

“El voto no se borra, el líquido indeleble no le pasa nada, no van a contaminarse de ningún virus”, aseveró. Dijo que el ciudadano puede acudir a la casilla libremente, con su cubrebocas, que es obligatorio.